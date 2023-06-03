رسميا.. ريال مدريد يُنهي التعاقد مع هازارد بالتراضي

أعلن ريال مدريد رسميا إنهاء تعاقده مع البلجيكي إيدين هازارد بالتراضي، ليتأكد رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري، بعد فترة متقلبة قضاها في صفوف "الميرنغي".

وأصدر النادي الإسباني بيانا رسميا، اليوم السبت، يعلن فيه إنهاء التعاقد مع اللاعب البلجيكي بالتراضي، موجها له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال النادي في بيانه: "توصل ريال مدريد وهازارد إلى اتفاق يتم بموجبه رحيل اللاعب عن النادي اعتبارًا من 30 يونيو 2023".