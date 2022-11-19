إصابة جديدة تضرب كريم بنزيما ومخاوف من استبعاده عن منتخب فرنسا في كأس العالم
كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسي كريم بنزيما لم يتمكن من استكمال التدريبات مع زملائه في منتخب فرنسا، قبل يوم من انطلاق كأس العالم قطر 2022.
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أنه لم تُعرف بعد طبيعة إصابة بنزيما وخطورتها، حيث من المقرر أن يخضع المهاجم لفحوصات في المساء لتحديد التشخيص النهائي.
وأوضحت الصحيفة أن "استبعاد بنزيما من البطولة أمر غير مستبعد".
كما شدد راديو "مونت كارلو" على أن "هناك قلقا كبيرا جداً حيال إصابة بنزيما، وهي ليست في أوتار الركبة كما كانت في وقت سابق".
وأكدت الإذاعة في تقريرها أنهم داخل صفوف المنتخب الفرنسي قلقون للغاية بشأن جاهزية بنزيما للمنافسة بأكملها.
وأثناء التدريب، كان بنزيما في تشكيلة مكونة من أربعة عناصر هجومية، مع غريزمان وكيليان مبابي وجيرو، كما شارك رفائيل فاران في الجلسة بأكملها.
وغاب بنزيما عن نهائيات كأس العالم في روسيا، والتي توج المنتخب الفرنسي بلقبها بسبب قضية الابتزاز بشريط جنسي لمواطنه ماتيو فالبوينا، وعاد للمنتخب خلال نهائيات أمم أوروبا الأخيرة، وكان يأمل في لعب نهائيات كأس العالم بقطر، حيث غاب عن ريال مدريد في أغلب لقاءات الموسم الحالي بسبب الإصابة.
وسيخوض المنتخب الفرنسي أولى مبارياته في كأس العالم يوم الثلاثاء أمام أستراليا، آملاً في الحفاظ على اللقب المتوج به في عام 2018.
وعانى منتخب فرنسا من الإصابات قبل كأس العالم بإصابة بول بوغبا ونغولو كانتي ومايك ماينان وبريسنال كيمبيمبي وكريستوفر نكونكو، ليتأكد غيابهم عن المونديال.
يذكر أن مونديال قطر 2022 سينطلق غدًا الأحد 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.