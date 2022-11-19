إصابة جديدة تضرب كريم بنزيما ومخاوف من استبعاده عن منتخب فرنسا في كأس العالم

كشفت تقارير إعلامية أن الفرنسي كريم بنزيما لم يتمكن من استكمال التدريبات مع زملائه في منتخب فرنسا، قبل يوم من انطلاق كأس العالم قطر 2022.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أنه لم تُعرف بعد طبيعة إصابة بنزيما وخطورتها، حيث من المقرر أن يخضع المهاجم لفحوصات في المساء لتحديد التشخيص النهائي.

وأوضحت الصحيفة أن "استبعاد بنزيما من البطولة أمر غير مستبعد".

كما شدد راديو "مونت كارلو" على أن "هناك قلقا كبيرا جداً حيال إصابة بنزيما، وهي ليست في أوتار الركبة كما كانت في وقت سابق".