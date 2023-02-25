ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يعبر ليستر سيتي ويحافظ على الصدارة
حافظ فريق آرسنال على صدارته بتحقيقه فوزا ثمينا على نظيره ليستر سيتي، بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل لياندرو تروسارد هدفا لفريق آرسنال في الدقيقة 27، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف واحتسب خطأ لصالح حارس مرمى ليستر سيتي.
كما سجل كيليتشي إيهياناتشو هدفا لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 31، لكن الحكم قرر إلغاءه بداعي التسلل.
وتمكن اللاعب البرازيلي غابريل مارتينيلي من تسجيل التقدم لفريق آرسنال في الدقيقة 46، بعدما مر من الدفاع وسدد الكرة داخل الشباك بنجاح، ليسقط بعدها مصابا.
وبتلك النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.
أستون فيلا يفوز على إيفرتون
هز أولي واتكينز الشباك من ركلة جزاء وأضاف إميليانو بنديا هدفا آخر ليفوز أستون فيلا 2-صفر على مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت ويتراجع صاحب الأرض إلى منطقة الهبوط.
ورغم سيطرته على المباراة لفترات طويلة فشل إيفرتون في هز الشباك وتراجع إلى المركز 18 وله 21 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على بورنموث.
ويأتي فيلا في المركز 11 برصيد 31 نقطة.
وكانت أبرز فرص إيفرتون في الشوط الأول عندما لعب أمادو أونانا كرة بضربة رأس لكن الحارس إميليانو مارتينيز أنقذها ببراعة في الدقيقة 34.
وأنقذ تايرون مينغز فريقه فيلا من هدف عندما أبعد كرة من على خط المرمى بعد تسع دقائق من الاستراحة.
وحصل فيلا على ركلة جزاء نتيجة سقوط جون ماكجين بعد تدخل من إدريسا جاي، ونفذ واتكينز الركلة بنجاح في الدقيقة 61.
وضغط إيفرتون بحثا عن إدراك التعادل لكن بنديا عاقبه عندما تلقى تمريرة من ماكجين وسدد في الشباك قبل تسع دقائق من النهاية.
ثنائية إنغز تقود وست هام للفوز على فورست
وفي مباراة أخرى، أحرز داني إنغز أول هدفين مع فريقه الجديد وست هام يونايتد ليقوده للفوز 4-صفر على نوتنغهام فورست والخروج من منطقة الهبوط.
وافتتح إنغز، الذي دخل التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ انضمامه من أستون فيلا الشهر الماضي، التسجيل بعد تمريرة عرضية من جارود بوين في الدقيقة 70.
وأضاف إنغز الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق بعد تمريرة سعيد بن رحمة، قبل أن يهز ديكلان رايس الشباك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 ليعوض الجماهير عن الشوط الأول المتواضع.
واختتم البديل ميخائيل أنطونيو الأهداف بعد تمريرة بابلو فورنالس ليحقق وست هام فوزه الأكبر هذا الموسم في كل البطولات.
وبات وست هام يحتل المركز 16 برصيد 23 نقطة ما يخفف الضغط ولو بشكل مؤقت على المدرب ديفيد مويز.. ويحتل فورست المركز 13 برصيد 25 نقطة.
ليدز يسقط ساوثهامبتون
إلى ذلك، استهل خابي غراسيا مدرب ليدز يونايتد مشواره مع فريقه الجديد بالفوز 1-صفر على ساوثهامبتون متذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز جونيور فيربو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 ليخرج ليدز من منطقة الهبوط ويتقدم إلى المركز 17 برصيد 22 نقطة من 24 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.
وحقق ليدز فوزه الأول بعد سلسلة من عشر مباريات دون انتصار، ليخرج بثلاث نقاط من مباراة في الدوري لأول مرة بعد كأس العالم.
وسيطر ليدز على اللعب في أول مباراة للفريق بعد تعيين غراسيا الأسبوع الماضي، وانتظر حتى قرب النهاية ليهز الشباك بواسطة فيربو وبعد تمريرة من جاك هاريسون.
وحاول ساوثهامبتون الضغط بحثا عن التعادل ونفذ متخصص الركلات الثابتة جيمس وارد-براوس ركلة ركنية لكن زميله أرميل بيلا-كوتشاب أهدر الفرصة في الدقيقة الأخيرة.
وبقي ساوثهامبتون، الذي فاز بشكل مفاجئ على تشيلسي في الجولة الماضية، في المركز الأخير برصيد 18 نقطة.