تقرير: وجهة لوكا مودريتش المقبلة ستكون نادي النصر السعودي

كشفت صحيفة "footmercato" الفرنسية عن آخر تطورات مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، وموقفه من العرض المقدم له من نادي النصر السعودي لكسب خدماته في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، يوم الثلاثاء، إن وجهة مودريتش المقبلة ستكون انضمامه للنصر، حيث يحظى وكلاء اللاعب الكرواتي بعلاقات جيدة مع النادي السعودي.

وأضافت الصحيفة أن المدير الرياضي لنادي النصر هو مواطنه الكرواتي جوران فوسيفتش، كذلك وجود كريستيانو رونالدو في السعودية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على توقيع عقد كبير مع النادي السعودي، كل ذلك يدعم فرص وجود مودريتش مع "العالمي".

كما أشارت إلى أنه لم يتم تمديد عقد النجم الكرواتي حتى الآن، وهو أقرب إلى الرحيل عن التمديد مع ريال مدريد.