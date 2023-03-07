تقرير: وجهة لوكا مودريتش المقبلة ستكون نادي النصر السعودي
كشفت صحيفة "footmercato" الفرنسية عن آخر تطورات مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش مع ريال مدريد، وموقفه من العرض المقدم له من نادي النصر السعودي لكسب خدماته في الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها، يوم الثلاثاء، إن وجهة مودريتش المقبلة ستكون انضمامه للنصر، حيث يحظى وكلاء اللاعب الكرواتي بعلاقات جيدة مع النادي السعودي.
وأضافت الصحيفة أن المدير الرياضي لنادي النصر هو مواطنه الكرواتي جوران فوسيفتش، كذلك وجود كريستيانو رونالدو في السعودية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على توقيع عقد كبير مع النادي السعودي، كل ذلك يدعم فرص وجود مودريتش مع "العالمي".
كما أشارت إلى أنه لم يتم تمديد عقد النجم الكرواتي حتى الآن، وهو أقرب إلى الرحيل عن التمديد مع ريال مدريد.
وسبق أن ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة النصر ترغب في الجمع بين سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، والكرواتي لوكا مودريتش، إلى جانب كريستيانو رونالدو.
وكانت إدارة النصر قد عرضت سابقا على مودريتش، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، عرضا لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 40 مليون يورو، ورفعته إلى 45 مليون يورو.
وانضم مودريتش لريال مدريد في 2012 قادما من توتنهام، مقابل 35 مليون يورو، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الكرواتي نحو 10 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
ونال مودريتش جائزتي الكرة الذهبية وTHE BEST، العام 2018، وحقق مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الفوز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الدوري الإسباني.
وتواجد لوكا مودريتش ضمن قائمة كرواتيا للتوقف الدولي المقبل في شهر مارس الجاري.
وكان مودريتش قد رفض الإعلان عن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده بعد انتهاء مشوار كرواتيا في كأس العالم الاخير 2022 في قطر، على الرغم من بلوغه سن الـ 37 عامًا.
إلى ذلك، يحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 جولة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.