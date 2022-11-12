"ماركا" تكشف دور كلارا شيا صديقة بيكيه الجديدة في قبوله اتفاق حضانة طفليه من شاكيرا

غضبت المطربة الكولومبية شاكيرا بشدة من كلارا شيا صديقة جيرارد بيكيه الجديدة التي كانت سببا في انفصال المطربة العالمية عن مدافع برشلونة بعد ارتباط دام 12 عاما وأسفر عن طفلين ميلان وساشا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن هذا الأسبوع حاسم في التحديد القانوني لما ينتظر شاكيرا وبيكيه بعد تأكيد انفصالهما بعد أكثر من عقد من العلاقة.

وقام كلاهما بإبرام اتفاق رسمي مع تدخل محاميهما لتحديد الوجهة الجديدة لطفليهما (ميلان وساشا)، اللذين سيغادران أخيرًا إلى ميامي مع والدتهم العام المقبل بمجرد انتهاء عطلة عيد الميلاد.

وجاء في الرسالة الصادرة التي تشير إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه: "لقد وقعنا اتفاقية تضمن مصلحة أطفالنا وستتم المصادقة عليها في المحكمة كإجراء رسمي".

وامتازت المفاوضات النهائية التي استمرت أكثر من 12 ساعة بالخلافات المستمرة بين الاثنين عندما تعلق الأمر بتحديد إحدى النقاط الساخنة فيما يتعلق بحضانة أطفالهما.

وكان موقف لاعب برشلونة الذي أعلن اعتزاله بالفعل، هو أن الطفلين يجب أن يكونا في برشلونة خلال العامين المقبلين، لكن شاكيرا لم تؤيد ذلك لأن فكرتها الرئيسية كانت الذهاب إلى ميامي مع صغيريها.

وقالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، إن شاكيرا رفضت طلب بيكيه نظرا لانشغاله بكرة القدم ودخوله في علاقة عاطفية جديدة ولا يمكن أن يكون أبًا بنسبة 100%، على حد وصفها.