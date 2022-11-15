جواو ماريو: لقطة المصافحة بين كريستيانو رونالدو وفرنانديز مجرد مزحة

وقال جواو ماريو ضاحكا في مؤتمر صحفي في لشبونة، اليوم الثلاثاء: "كنت هناك وشاهدت كل شيء، كانت لحظة طريفة وأسيء فهمها في الخارج".

وأضاف: "كانت مزحة بينهما لأن برونو كان متأخرا، وكان آخر من وصل، وقال له كريستيانو إذا كان قد جاء باستخدام القارب".

وتابع: "أتفهم أن الصور يمكن أن يتم تفسيرها بطرق مختلفة لكنها كانت مزحة بينهما. لديهما علاقة رائعة لأنهما يلعبان معا، ولقد شاهدتهما طوال اليوم بالأمس ولا توجد أي مشكلة بينهما".

ولا يعتقد جواو ماريو أن مقابلة رونالدو ستتسبب في أي تشتيت للانتباه في غرفة اللاعبين، ويرى أن الوقت الذي يقضيه مع المنتخب الوطني يمثل مساحة آمنة بالنسبة له.

وأردف: "لا يوجد أي ضغط إضافي. نحن معتادون جميعا على التعامل مع الضغوط الكبيرة؛ لأننا نلعب في أندية كبيرة".

وأشار: "اللعب في كأس العالم يمثل حلما للكثيرين ويجعلنا فقط نشعر بمسؤولية أكبر. لا أعتقد أن المقابلة ستضيف أي ضغط عليه أو على أي شخص آخر".