جواو ماريو: لقطة المصافحة بين كريستيانو رونالدو وفرنانديز مجرد مزحة
قال جواو ماريو، لاعب وسط البرتغال، اليوم الثلاثاء، إن المصافحة التي أثارت جدلا بين كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز كانت نتيجة مزحة بين ثنائي مانشستر يونايتد.
وبدا في مقطع فيديو وجود علاقة فاترة بين رونالدو وفرنانديز، أمس الإثنين، وانتشرت اللقطة بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تكهنات بشأن تأثر علاقتهما بمقابلة حصرية أجراها رونالدو وتحدث فيها عن تعرضه "للخيانة" من يونايتد.
ويظهر فرنانديز في الفيديو يلمس ذراع رونالدو عندما مر من أمامه في غرفة اللاعبين، وعرض كريستيانو المصافحة، وتقبلها برونو على مضض لفترة قصيرة دون النظر طويلا إلى زميله.
وقال جواو ماريو ضاحكا في مؤتمر صحفي في لشبونة، اليوم الثلاثاء: "كنت هناك وشاهدت كل شيء، كانت لحظة طريفة وأسيء فهمها في الخارج".
وأضاف: "كانت مزحة بينهما لأن برونو كان متأخرا، وكان آخر من وصل، وقال له كريستيانو إذا كان قد جاء باستخدام القارب".
وتابع: "أتفهم أن الصور يمكن أن يتم تفسيرها بطرق مختلفة لكنها كانت مزحة بينهما. لديهما علاقة رائعة لأنهما يلعبان معا، ولقد شاهدتهما طوال اليوم بالأمس ولا توجد أي مشكلة بينهما".
ولا يعتقد جواو ماريو أن مقابلة رونالدو ستتسبب في أي تشتيت للانتباه في غرفة اللاعبين، ويرى أن الوقت الذي يقضيه مع المنتخب الوطني يمثل مساحة آمنة بالنسبة له.
وأردف: "لا يوجد أي ضغط إضافي. نحن معتادون جميعا على التعامل مع الضغوط الكبيرة؛ لأننا نلعب في أندية كبيرة".
وأشار: "اللعب في كأس العالم يمثل حلما للكثيرين ويجعلنا فقط نشعر بمسؤولية أكبر. لا أعتقد أن المقابلة ستضيف أي ضغط عليه أو على أي شخص آخر".
رد برونو
من جهته، نشر برونو تصريحات زميله عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق قائلا: "ها أنت تخرب أغلفة الصحف يا جواو".
وكان رونالدو قد أثار الكثير من الجدل بالتصريحات التي هاجم فيها مسؤولي النادي وإريك تين هاغ.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن تين هاغ، مدرب الشياطين الحمر، أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو يجب ألا يلعب للنادي مرة أخرى.
وصرح رونالدو مع الصحفي بيرس مورغان أنه لا يحترم تين هاغ لأنه لا يحترمه.
وأشار تقرير شبكة ESPN إلى أن تين هاغ عقد اجتماعا مع الثنائي جويل جليزر وريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لمناقشة تداعيات مقابلة رونالدو.
ويمتلك رونالدو تعاقد بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا حتى نهاية الموسم.
وكشف التقرير أن المسؤولين في مانشستر يونايتد يرون أنه من المستحيل إعادة دمج اللاعب مع الفريق بعد كأس العالم 2022 في قطر.
وكان قد تم معاقبة رونالدو مرتين هذا الموسم من قبل تين هاغ، الأولى كانت في يوليو بسبب مغادرته مبكرا خلال مواجهة رايو فاليكانو وديا.