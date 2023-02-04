أشرف حكيمي يهدي هدفه في تولوز لصديقه الغائب مبابي (فيديو)

احتفل النجم المغربي أشرف حكيمي بهدفه في مرمى تولوز على طريقة زميله الغائب للإصابة كيليان مبابي ليعوض غيابه عن تشكيلة باريس سان جيرمان.

وجاء احتفال حكيمي من خلال جلوسه على ركبته ووضع يده أمام وجهه، بطريقة دائما ما يحتفل بها زميله مبابي.

وأعلن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي أن مهاجمه الفرنسي مبابي سيغيب لثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الفخذ ما يمنعه من خوض مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وخرج اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، وهو يعرج خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان 3-1 على مونبلييه يوم الأربعاء الماضي.