أشرف حكيمي يهدي هدفه في تولوز لصديقه الغائب مبابي (فيديو)
احتفل النجم المغربي أشرف حكيمي بهدفه في مرمى تولوز على طريقة زميله الغائب للإصابة كيليان مبابي ليعوض غيابه عن تشكيلة باريس سان جيرمان.
وجاء احتفال حكيمي من خلال جلوسه على ركبته ووضع يده أمام وجهه، بطريقة دائما ما يحتفل بها زميله مبابي.
وأعلن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي أن مهاجمه الفرنسي مبابي سيغيب لثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الفخذ ما يمنعه من خوض مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
وخرج اللاعب، البالغ من العمر 24 عاما، وهو يعرج خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان 3-1 على مونبلييه يوم الأربعاء الماضي.
ومبابي هو هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا برصيد سبعة أهداف، متساويا مع محمد صلاح نجم ليفربول، وثاني الهدافين في الدوري الفرنسي برصيد 13 هدفا في تسع مباريات.
وخاض باريس سان جيرمان أول مباراة بين خمس حتى 19 فبراير/شباط الحالي دون مبابي، لكن هدف التعادل الذي سجله مبابي احتفل بعده بنفس طريقة احتفالات المهاجم الفرنسي الشاب.
ويرتبط حكيمي ومبابي بعلاقة صداقة قوية ظهرت للغاية عقب فوز فرنسا على المغرب في قبل نهائي كأس العالم الأخيرة في قطر، إذ تبادل اللاعبان القميصين وتحدثا سويا في مقرر اللاعبين في الإستاد رغم خسارة "أسود الأطلس" أمام الديوك الفرنسية.
ويجلس الثنائي معا خلال رحلات السفر والتنقل ويمارسان ألعاب الفيديو ويقضيان العطلات سويا خلال تواجدهما معا في باريس سان جيرمان.
وتقدم تولوز بهدف برانكو فان دن بومن في الشوط الأول، لكن حكيمي أدرك التعادل في الدقيقة 38 بتسديدة قوية رائعة من حدود منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني هز ليونيل ميسي الشباك ليسجل هدفه الثالث في آخر خمس مباريات في الدوري ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة. ويظل تولوز في المركز 12 وله 29 نقطة.