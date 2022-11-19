تردد قنوات beIN SPORTS المفتوحة وفقًا لآخر التحديثات

أعلنت مجموعة قنوات "beIN SPORTS" عن مفاجأة للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتخاذها قرارًا رسميًا بإذاعة 22 مباراة في كأس العالم قطر 2022 بشكل مجاني عبر قناتها المفتوحة على القمر الصناعي "النايل سات".

وأشارت القناة في إعلانها الرسمي، اليوم السبت، إلى أن هذه الخطوة تأتي للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة، ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام، يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري، في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

كما ستنقل المباراة الافتتاحية على قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

كما أعلنت قنوات "الكاس" حصولها على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم، وستنقل المباراة الافتتاحية عبر قناتي "Alkass EXTRA One HD" و"Alkass EXTRA TWO HD".