تردد قنوات beIN SPORTS المفتوحة وفقًا لآخر التحديثات
أعلنت مجموعة قنوات "beIN SPORTS" عن مفاجأة للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتخاذها قرارًا رسميًا بإذاعة 22 مباراة في كأس العالم قطر 2022 بشكل مجاني عبر قناتها المفتوحة على القمر الصناعي "النايل سات".
وأشارت القناة في إعلانها الرسمي، اليوم السبت، إلى أن هذه الخطوة تأتي للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة، ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام، يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري، في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.
كما ستنقل المباراة الافتتاحية على قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".
كما أعلنت قنوات "الكاس" حصولها على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم، وستنقل المباراة الافتتاحية عبر قناتي "Alkass EXTRA One HD" و"Alkass EXTRA TWO HD".
أول بطولة في الشتاء
وهذه أول نسخة تقام في فصل الشتاء وفي بلد عربي ومسلم والنسخة الأخيرة بمشاركة 32 منتخبًا، حيث سيشارك في نسخة 2026 المقرر تنظيمها بكل من كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، 48 منتخبًا.
ويحمل المنتخب البرازيلي الرقم القياسي لعدد الألقاب بـ5 ألقاب توج بها في نسخ 1958 و1962 و1970 و1994 و2022.
وبعده يأتي منتخب ألمانيا بـ 4 ألقاب في نسخ 1954 و1974 و1990 و2014 والعدد نفسه من الألقاب لدى منتخب إيطاليا في نسخ 1934 و1938 و1982 و2006 .
ثم منتخب الأوروغواي بلقبين في 1930 و1950، وفرنسا بلقبين في 1998، و2018 والأرجنتين بلقبين في 1978 و1986، وإسبانيا بلقب واحد في 2010، وإنجلترا بلقب واحد في 1966.
وانطلقت بطولة كأس العالم في 1930 بالأوروغواي بمشاركة 13 منتخبًا، وتوج منتخب الأوروغواي باللقب على حساب الأرجنتين في النهائي.
وفي مجموع النسخ السابقة يتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه ترتيب الهدافين لكأس العالم برصيد 16 هدفًا سجلها في 4 نسخ ويتبعه البرازيلي الظاهرة رونالدو برصيد 15 هدفًا في 4 نسخ، ثم الألماني جيرد مولر برصيد 14 هدفًا من نسختين.
وفي نسخة واحدة يتصدر الفرنسي جوست فونتين الترتيب حيث سجل 13 هدفًا في نسخة 1958، ويتبعه المجري ساندور كوتشيس الذي سجل 11 هدفًا في نسخة 1954، والألماني جيرد مولر الذي سجل 10 أهداف في نسخة 1970.
وفيما يلي تردد قنوات "beIN SPORTS" المفتوحة وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها القناة:
تردد قناة "بي إن سبورت" المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022:
تردد القناة: 11054 - 12604
معدل الاستقطاب : أفقي (H).
معدل الترميز : 27500.
معدل تصحيح الخطأ : 4/3.
تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية (Bein Sports news):
تردد القناة: 12605
معدل الاستقطاب : أفقي (H).
معدل الترميز : 27500.