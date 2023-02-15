اشتباك بالأيدي بين لاعبين من روسيا وأوكرانيا في فندق تركي بعد الزلزال المدمر (فيديو)

ووفقًا لحساب زوريا لوندونسك الأوكراني على موقع "تويتر"، اندلع الشجار عندما علق لاعب من فريق ميناغ على سلوك لاعب روسي بعدما تصرف بشكل غير لائق تجاه أحد موظفي الفندق.

وبحسب ما ورد في التقرير، كان اللاعب الروسي "مخمورًا ووقحًا أمام الجميع"، ورفض الاعتذار عن أفعاله التي أدت إلى لكمه من قبل نظيره الأوكراني.

ثم تدخل زملاؤه في الفريق، وزعمت وسائل الإعلام الروسية أن ما يصل إلى أربعة من لاعبي شينيك ياروسلافل قد تعرضوا لكسور في العظام، وتم استدعاء الشرطة لتهدئة الموقف، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف لرعاية المصابين.