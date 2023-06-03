مانشستر سيتي يهزم مانشستر يونايتد ويتوج بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي

أحرز مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، وحافظ على آماله في استكمال ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، بعد الفوز 2-1 على مانشستر يونايتد في النهائي على استاد ويمبلي، اليوم السبت.

وافتتح إيلكاي غوندوغان التسجيل بهدف لسيتي بعد مرور 12 ثانية من البداية، في أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد.