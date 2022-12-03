تقارير: تدهور الحالة الصحية للأسطورة البرازيلية بيليه ونقله لقسم الرعاية التلطيفية
كشفت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية، عن تدهور الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بعدما أصبح جسده لا يستجيب للعلاج الكيميائي في ظل علاجه من مرض السرطان.
وأوضحت الصحيفة، اليوم السبت، أن الأسطورة البرازيلي صاحب الـ82 عاما تم نقله لقسم الرعاية التلطيفية، وهو قسم الهدف منه تقليل الشعور بالآلم ويتم نقل المرضى الذين يعانون من أمراض أو حالات مميتة إليه.
وتم إدخال بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب.
ولكن في بداية العام الجاري تم اكتشاف أورام جديدة بالإضافة لمشاكل أخرى في الأمعاء والكبد.
وأجرى بيليه جراحة لإزالة ورم من القولون العام الماضي، وكان دائم التردد على المستشفى منذ ذلك الوقت. وقالت ابنته كيلي ناسيمينتو يوم الأربعاء الماضي إنه لا توجد مفاجأة أو حالة طارئة بشأن دخول والدها للمستشفى مطلع هذا الأسبوع.
وتلقى بيليه رسالة دعم من المنتخب البرازيلي المشارك في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.
وتوجه بيليه إلى إنستغرام لتقديم امتنانه للدعم، ونشر صورة لمبنى في قطر عليه صورته وهناك إضاءة بعبارة "تعافى قريبا".
وكتب بيليه:" أصدقائي، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية، من الرائع أن أتلقى دائما رسائل إيجابية مثل هذه، شكرا لقطر على هذا التكريم، ولكل من أرسل لي مشاعر إيجابية".
يذكر أن بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات في التاريخ.