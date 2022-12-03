تقارير: تدهور الحالة الصحية للأسطورة البرازيلية بيليه ونقله لقسم الرعاية التلطيفية

كشفت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية، عن تدهور الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بعدما أصبح جسده لا يستجيب للعلاج الكيميائي في ظل علاجه من مرض السرطان.

وأوضحت الصحيفة، اليوم السبت، أن الأسطورة البرازيلي صاحب الـ82 عاما تم نقله لقسم الرعاية التلطيفية، وهو قسم الهدف منه تقليل الشعور بالآلم ويتم نقل المرضى الذين يعانون من أمراض أو حالات مميتة إليه.

وتم إدخال بيليه إلى المستشفى في الـ29 من شهر نوفمبر الماضي بسبب تورم عام وقصور في القلب.

ولكن في بداية العام الجاري تم اكتشاف أورام جديدة بالإضافة لمشاكل أخرى في الأمعاء والكبد.