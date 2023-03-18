منتخب أوزبكستان يفوز على العراق ويتوج بطلا لكأس آسيا تحت 20 عاما (فيديو)
توج منتخب أوزبكستان بطلا لكأس آسيا تحت 20 عاما بعد فوزه 1-0 على العراق في المباراة النهائية، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت.
وجاء هدف أوزبكستان الوحيد عن طريق عمر علي رحمونالييف من ضربة جزاء في الدقيقة 72.
ولاحت فرصة للعراق في الدقيقة 84 عندما هيأ أسهر علي الكرة برأسه أمام آدم طالب في موقع خطير ليسدد محاولة سيطر عليها حارس أوزبكستان، ورد المنتخب الأوزبكي عبر انفراد نورأيبك عبدالرزاقوف لكن حارس العراق نجح في إنقاذ مرماه.
وكاد العراق يسجل التعادل في الرمق الأخير من المباراة عندما تقدم علي جاسم داخل المنطقة ولعب محاولة عرضية ارتطمت بمدافع وذهبت بجوار القائم في الدقيقة 95.
وبهذا نجح المنتخب الأوزبكي في إحراز اللقب الأول له في تاريخ البطولة، علما بأنه كان بلغ المباراة النهائية عام 2008.
في المقابل أخفق المنتخب العراقي في الحصول على اللقب السادس، بعدما كان قد توج بلقب البطولة أعوام 1975 و1977 و1978 و1988 و2000.
مشوار الفريقين
وتأهل منتخب العراق وصيفا للمجموعة خلف أوزبكستان، وحصد 4 نقاط بعد الفوز على إندونيسيا بنتيجة 2-0 والخسارة أمام أوزبكستان بنتيجة 0-1 والتعادل مع سوريا بنتيجة 1-1.
وفاز العراق على إيران بنتيجة 1-0 في ربع النهائي ثم تغلب على اليابان بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 2-2 في نصف النهائي.
بينما تأهل منتخب أوزبكستان في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد الفوز على سوريا بنتيجة 2-0 والفوز على العراق بنتيجة 1-0 والتعادل دون أهداف مع إندونيسيا.
وتغلب منتخب أوزبكستان على أستراليا في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم تخطى عقبة كوريا الجنوبية بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل دون أهداف.
يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2023 في إندونيسيا، حيث تأهل إلى جانب طرفي المباراة النهائية كل من اليابان وكوريا الجنوبية.