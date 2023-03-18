منتخب أوزبكستان يفوز على العراق ويتوج بطلا لكأس آسيا تحت 20 عاما (فيديو)

ولاحت فرصة للعراق في الدقيقة 84 عندما هيأ أسهر علي الكرة برأسه أمام آدم طالب في موقع خطير ليسدد محاولة سيطر عليها حارس أوزبكستان، ورد المنتخب الأوزبكي عبر انفراد نورأيبك عبدالرزاقوف لكن حارس العراق نجح في إنقاذ مرماه.

وكاد العراق يسجل التعادل في الرمق الأخير من المباراة عندما تقدم علي جاسم داخل المنطقة ولعب محاولة عرضية ارتطمت بمدافع وذهبت بجوار القائم في الدقيقة 95.

وبهذا نجح المنتخب الأوزبكي في إحراز اللقب الأول له في تاريخ البطولة، علما بأنه كان بلغ المباراة النهائية عام 2008.

في المقابل أخفق المنتخب العراقي في الحصول على اللقب السادس، بعدما كان قد توج بلقب البطولة أعوام 1975 و1977 و1978 و1988 و2000.