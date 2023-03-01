عائلة غليزر تقرر تأجيل بيع مانشستر يونايتد حتى مايو المقبل

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عائلة غليزر، المالكة لمانشستر يونايتد، قررت تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن بيع النادي حتى شهر أيار/مايو المقبل، بسبب عدم تلقي عروض مالية توازي مطالبها.

وحسب الصحيفة، فإن العائلة المالكة للنادي الإنجليزي كانت تطمح لعروض مالية تقارب 6 مليارات جنيه إسترليني، لكن العروض المقدمة أقل من المبلغ بحوالي مليار ونصف مليار جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة "تليغراف" أن القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والملياردير البريطاني السير جيم راتكليف قدما عرضين في حدود 4،5 مليار جنيه إسترليني.