عائلة غليزر تقرر تأجيل بيع مانشستر يونايتد حتى مايو المقبل
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عائلة غليزر، المالكة لمانشستر يونايتد، قررت تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن بيع النادي حتى شهر أيار/مايو المقبل، بسبب عدم تلقي عروض مالية توازي مطالبها.
وحسب الصحيفة، فإن العائلة المالكة للنادي الإنجليزي كانت تطمح لعروض مالية تقارب 6 مليارات جنيه إسترليني، لكن العروض المقدمة أقل من المبلغ بحوالي مليار ونصف مليار جنيه إسترليني.
وذكرت صحيفة "تليغراف" أن القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والملياردير البريطاني السير جيم راتكليف قدما عرضين في حدود 4،5 مليار جنيه إسترليني.
وبعد معرفتها بالعرضين قررت عائلة غليزر، مالكة مانشستر يونايتد، تأجيل قرار بيع النادي حتى شهر أيار/مايو المقبل لإصرارها في الحصول على مبلغ يصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني الذي تصر عليه العائلة المالكة للنادي جاء رغم سوء أحدث تقييم لقيمة النادي من قبل "financial times".
وباستخدام حساب يُعرف باسم "تحليل التدفق النقدي المخصوم"، تم تقييم مانشستر يونايتد بمبلغ 1.32 مليار جنيه إسترليني فقط، أي أقل من ربع المبلغ الذي تريده عائلة غليزر البالغ 6 مليارات جنيه إسترليني.
ومع ذلك، يبدو هذا التقييم منخفضًا إلى حد ما مع أسهم مانشستر يونايتد المتداولة في بورصة نيويورك والتي تعطي رقمًا قدره 2.8 مليار جنيه إسترليني. ومع تقييم النادي بناءً على الإيرادات، واستخدام النموذج عندما باعت شركة رينا تشيلسي إلى تود بوهلي الصيف الماضي، يرتفع المبلغ الإجمالي إلى 3.55 مليار جنيه إسترليني.
ويمكن أن يغري التقييم الجديد مقدمي العروض، حيث يستهدف عملاق البتروكيماويات التابع لشركة "Ineos" المملوكة لراتكليف حصة عائلة غليزر، البالغة 69% فقط، بدلاً من الاستحواذ الكامل، بينما يسعى الشيخ جاسم بن حمد لتحقيق الملكية الكاملة للنادي.