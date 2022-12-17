كريم بنزيما يرفض دعوة الرئيس الفرنسي لحضور نهائي كأس العالم
رفض كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للسفر إلى الدوحة لحضور المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في مونديال قطر 2022.
وقالت شبكة ESPN إن بنزيما رفض دعوة ماكرون دون إبداء أي أسباب لمشاهدة المباراة النهائية من مدرجات استاد لوسيل، رغم أن ماكرون موجود في قطر منذ مباراة قبل النهائي بعد حضوره فوز منتخب بلاده بهدفين نظيفين على المغرب.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بنزيما لا يزال في مدريد حيث يعمل بجدية مع بقية زملائه، ومن العاصمة سيشاهد فريقه في المباراة النهائية ضد الأرجنتين.
وسيساند الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب العام الحالي منتخب بلاده، كما فعل دائمًا عندما كان بعيدًا عن الفريق، وذلك بعد رفض مبادرة الرئيس ماكرون لاستئجار طائرة تضم لاعبي فرنسا المستبعدين من تشكيلة المونديال للإصابة وأبطال أوروبا 1984 ضد إسبانيا، حيث رفض بنزيما السفر لقطر حتى قبل عرض رئيس الجمهورية.
وتضم البعثة المسافرة إلى الدوحة بول بوغبا ونغولو كانتي وكريستوفر نكونكو، الذين لم يدخلوا قائمة المدير الفني ديدييه ديشان لقطر بسبب الإصابة.
وأوضح ديشان أنه يركز فقط على اللاعبين الموجودين معه في قطر بعيدا عن بنزيما الذي لا يزال في القائمة، لكن تم استبعاده من الفريق عقب إصابته عشية انطلاق البطولة الشهر الماضي.
وقرر ديشان عدم استدعاء أي لاعب بديل مكانه، لذلك أوضح الاتحاد الدولي (فيفا) أن بنزيما رسميًا جزء من القائمة الفرنسية المكونة من 26 لاعباً ويمكنه العودة إلى الفريق واللعب، وفي الواقع، إذا فازت فرنسا باللقب فسيحصل بنزيما على ميدالية ذهبية.
ومنذ ذلك الحين، ترددت شائعات أنه يمكن أن يعود إلى البعثة الموجودة في قطر عندما يتعافى، لكن ديشان كان صريحًا للغاية عندما اضطر للإجابة على سؤال بشأن مهاجم ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي بعد الفوز 2-صفر على المغرب في قبل النهائي، بشكل يثير الشكوك بشأن إمكانية مشاركة بنزيما في النهائي ضد الأرجنتين، قائلا: "أفضل عدم الإجابة على هذا السؤال.. أنا آسف".
وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن العلاقة بين ديشان والمهاجم لا تمر بأفضل لحظاتها، نظرا لأن المدير الفني البالغ من العمر 54 عامًا لا ينسى كلمة بنزيما في حفل الكرة الذهبية التي لم يذكره فيها بكلمة واحدة.
ونشر بنزيما رسالة غامضة على حسابه على "إنستغرام"، مع صورة له وهو ينظر إلى الكاميرا، وعلق قائلا: "هذا لا يثير اهتمامي".
وستكون مباراة الأحد في ملعب لوسيل ثالث نهائي لكأس العالم بالنسبة لديشان بعد تتويجه باللقب عندما كان قائدا لمنتخب فرنسا في نسخة 1998 (كلاعب)، وبعد فوزه باللقب في روسيا في 2018 على رأس الجهاز الفني للمنتخب.