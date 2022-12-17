كريم بنزيما يرفض دعوة الرئيس الفرنسي لحضور نهائي كأس العالم

رفض كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للسفر إلى الدوحة لحضور المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا في مونديال قطر 2022.

وقالت شبكة ESPN إن بنزيما رفض دعوة ماكرون دون إبداء أي أسباب لمشاهدة المباراة النهائية من مدرجات استاد لوسيل، رغم أن ماكرون موجود في قطر منذ مباراة قبل النهائي بعد حضوره فوز منتخب بلاده بهدفين نظيفين على المغرب.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بنزيما لا يزال في مدريد حيث يعمل بجدية مع بقية زملائه، ومن العاصمة سيشاهد فريقه في المباراة النهائية ضد الأرجنتين.

وسيساند الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب العام الحالي منتخب بلاده، كما فعل دائمًا عندما كان بعيدًا عن الفريق، وذلك بعد رفض مبادرة الرئيس ماكرون لاستئجار طائرة تضم لاعبي فرنسا المستبعدين من تشكيلة المونديال للإصابة وأبطال أوروبا 1984 ضد إسبانيا، حيث رفض بنزيما السفر لقطر حتى قبل عرض رئيس الجمهورية.