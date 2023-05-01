حَكم مباراة دورتموند وبوخوم تحت الحماية القضائية بعد تلقيه تهديدات بالقتل

كشفت تقارير صحفية أن الحكم الألماني ساشا ستيغمان والذي أدار مباراة بروسيا دورتموند وبوخوم، يوم الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، تلقى تهديدات بالقتل هو وعائلته.

وجاءت التهديدات بسبب عدم منحه ركلة جزاء لصالح بروسيا دورتموند خلال المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكم ستيغمان الذي أقر بارتكاب خطأ فادح في عدم منح ركلة جزاء لدورتموند، وضع تحت الحماية القضائية.

وقال ستيغمان في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، إنه ليس لديه خيار سوى تقديم شكوى.

وأضاف: "أتفهم تمامًا المشاعر التي أحاطت بما حدث خلال يوم الجمعة، ولكن تلقيت أنا وعائلتي تهديدات محددة للغاية وبعد رؤيتها تقدمت بشكوى جنائية".

وتساءل، ما إذا كان يجب "أخذ قسط من الراحة" والابتعاد عن الملاعب لفترة من الوقت.