سبب رفض كريم بنزيما حضور نهائي كأس العالم

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن السبب الرئيس وراء رفض كريم بنزيما، نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، حضور نهائي كأس العالم 2022، الذي سيجمع منتخب بلاده في مواجهة الأرجنتين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لوسيل".

ويستعد منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، لخوض نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين، اليوم الأحد.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة الفرنسية الشهيرة، فإن "الأزمة الرئيسة لعدم رغبة كريم بنزيما في المشاركة مع المنتخب في النهائي اليوم، هو أنه كان قد تعافى من الإصابة في وقت مُبكر، لكن الموظفين والإدارة الفرنسية لم يفكروا للحظة في إعادته إلى المعسكر مع زملائه".

كما أوضحت الصحيفة، أن "بنزيما كان يتمنى البقاء في معسكر منتخب فرنسا للتعافي من الإصابة، والحصول على فرصة للمشاركة في المباريات مع الديوك".

وأراد بنزيما، استغلال أن المدرب ديدييه ديشان لم يستدع لاعبا آخر لتعويضه في قائمة المونديال، لكن الحقيقة أن المدرب نفسه هو من رفض استمرار بنزيما في معسكر فرنسا، وأصر على مغادرته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك الكثير من سوء التفاهم بين جميع الأطراف في الأسابيع القليلة الماضية.