سبب رفض كريم بنزيما حضور نهائي كأس العالم
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن السبب الرئيس وراء رفض كريم بنزيما، نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، حضور نهائي كأس العالم 2022، الذي سيجمع منتخب بلاده في مواجهة الأرجنتين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لوسيل".
ويستعد منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، لخوض نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين، اليوم الأحد.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة الفرنسية الشهيرة، فإن "الأزمة الرئيسة لعدم رغبة كريم بنزيما في المشاركة مع المنتخب في النهائي اليوم، هو أنه كان قد تعافى من الإصابة في وقت مُبكر، لكن الموظفين والإدارة الفرنسية لم يفكروا للحظة في إعادته إلى المعسكر مع زملائه".
كما أوضحت الصحيفة، أن "بنزيما كان يتمنى البقاء في معسكر منتخب فرنسا للتعافي من الإصابة، والحصول على فرصة للمشاركة في المباريات مع الديوك".
وأراد بنزيما، استغلال أن المدرب ديدييه ديشان لم يستدع لاعبا آخر لتعويضه في قائمة المونديال، لكن الحقيقة أن المدرب نفسه هو من رفض استمرار بنزيما في معسكر فرنسا، وأصر على مغادرته.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك الكثير من سوء التفاهم بين جميع الأطراف في الأسابيع القليلة الماضية.
رفض دعوة ماكرون
وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قد أشارت إلى أن بنزيما رفض دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور النهائي.
كما أثار النجم الفرنسي المزيد من الجدل برسائل غامضة، عبر حسابه على إنستغرام، وقال فيها إنه غير مهتم.
ونشر بنزيما صورة له مع زين الدين زيدان، أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها "ليلة سعيدة".
"لست مهتمًا"
كما سُئل ديشان في المؤتمر الصحفي الأخير قبل النهائي ما إذا كانت هناك فرصة لانضمام بنزيما لقائمة المباراة النهائية وحصوله على بعض الدقائق أمام الأرجنتين يوم الأحد، بعدما تعافى من إصابته، حيث عبر عن غضبه من السؤال، ثم قال: "أفضل الانتقال إلى السؤال التالي".
ونشر بعدها كريم صورة له عبر "إنستغرام" معلقًا: "لست مهتمًا"، كما أعاد نشر صور أثناء تتويج زيدان له بجائزة الكرة الذهبية أكتوبر الماضي.
يذكر أن منتخب فرنسا توّج بكأس العالم روسيا 2018 أمام كرواتيا، وهو الثاني في تاريخه بعد فوزه بمونديال 1998 أمام البرازيل.
أما المنتخب الأرجنتيني، فقد فاز باللقب مرتين، الأولى العام 1978 أمام هولندا، والأخيرة في 1986 ضد ألمانيا الغربية.
وخسرت الأرجنتين لقب كأس العالم العام 2014 أمام ألمانيا، والذي استضافته دولة البرازيل.
ويأمل ليونيل ميسي في قيادة الأرجنتين للمجد بالتتويج باللقب، وفي المقابل يرغب لاعبو فرنسا في تحقيق إنجاز، بالفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.