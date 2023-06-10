إصابة دي بروين وخروجه في مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان (فيديو)

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى النهائي بعد المرور من مجموعة ضمت بروسيا دورتموند وإشبيلية وكوبنهاغن، بـ14 نقطة في المركز الأول، قبل أن يعبر لايبزيغ وبايرن ميونخ الثنائي الألماني، في دور الـ16 وربع النهائي على الترتيب.

ونجح مانشستر سيتي في الإطاحة بحامل اللقب والبطل التاريخي، ريال مدريد، من نصف النهائي، بعدما اكتسحه برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد إيابًا، بعد أن تعادلا ذهابًا في "سانتياغو بيرنابيو".

بينما تأهل إنتر ميلان من مجموعة قوية على حساب برشلونة رفقة بايرن ميونخ، في مجموعة ضمت أيضًا فيكتوريا بلزن، قبل أن يطيح النيرازوري بالثنائي البرتغالي بورتو ثم بنفيكا.

ويفوز في الديربي أمام ميلان بنصف النهائي 2/0 ذهابًا، ويكرر الفوز بهدف نظيف في الإياب، ليتأهل للنهائي الأول منذ 13 عامًا.

ويسعى مانشستر سيتي للفوز باللقب الأول في تاريخه، بينما إنتر ميلان يسعى للوصول إلى اللقب الرابع.