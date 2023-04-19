رودريغو يكشف سبب احتفاله بهدفيه في شباك تشيلسي على طريقة كريستيانو رونالدو

كشف رودريغو، نجم ريال مدريد، سر احتفاله على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق والنصر السعودي الحالي، بعدما سجل في شباك تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

وقال رودريغو عقب المباراة في تصريحات إعلامية: "في البداية فكرت في الانزلاق على ركبتي، لكنني أعاني من التهاب، ثم خطرت في بالي فكرة وهي الاحتفال مثل مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو وفعلت ذلك".

وأضاف: "أتمنى أن أفوز بدوري أبطال أوروبا مرات عدة، في الشوط الأول كانوا قادرين على التسجيل، لكن كورتوا كان هنا لإنقاذنا وبعد ذلك تمكنت من تسجيل هدفين".

وعن احتمال مواجهته لمانشستر سيتي في المواجهة المقبلة بنصف النهائي، أشار: " لا نعرف ما إذا كنا سنواجه السيتي، ولكن بطولة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية، ويجب أن نكون مستعدين للجميع".