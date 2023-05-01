أنشيلوتي يتحدث عن إصابة مودريتش.. والموعد النهائي للرد على عرض تدريب البرازيل
كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، موقف الكرواتي لوكا مودريتش من خوض نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد غيابه عن الفريق بسبب الإصابة.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قبل مواجهة ريال سوسيداد: "مباراة الغد ستكون صعبة لأن سوسيداد فريق كبير، هناك غيابات بسبب الإصابات والإيقاف لذا سيكون الأمر صعبًا، جدول المباريات معقد أيضًا لكننا سنلعب بكل الرغبة الموجودة لدينا للفوز".
وعن اللاعبين المصابين في فريقه وأبرزهم ميليتاو وفالفيردي ومودريتش، أوضح: "ميليتاو بخير، كانت لديه مشكلة شخصية ووصل مع بدء التدريب، ولا بد من تقييم حالة فالفيردي وسنرى بعدها، أما ألابا فهو بالتأكيد غير متاح أيضًا لقد لمس الكرة للمرة الأولى اليوم، مودريتش يمكن أن يكون جاهزًا لمباراة يوم السبت في نهائي الكأس".
ويفتقد ريال مدريد حاليًّا خدمات مودريتش، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، وهو ما يهدده بالابتعاد عن أهم مباراتين في الموسم للفريق الملكي وهما نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أوساسونا يوم السبت المقبل ومواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ9 من مايو.
وأشارت تقارير صحفية إلى صعوبة لحاق مودريتش بهاتين المباراتين، كونه سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع بسبب هذه الإصابة.
كما رد المدرب الإيطالي على تساؤل بشأن رغبته في ضم مهاجم جديد، قائلًا: "في الموسم المقبل يجب أن يكون هناك توقيع لمهاجم لأن كريم بنزيما يبلغ من العمر 35 عامًا، هو يقدم أداءً جيدًا للغاية على الرغم من الإصابات التي ضربته هذا الموسم، ولدينا أيضًا رودريغو، وفينيسيوس جونيور، وأسينسيو".
ورفض أنشيلوتي الرد على التقارير بشأن ارتباطه بتدريب منتخب البرازيل، مشددًا: "أنا لا أتحدث عن مستقبلي لكنني سأجيب عليك، وما يقال عن تحديدهم موعدًا نهائيًّا لي للرد مجرد هراء، أنا لم أتحدث إلى أي شخص قط".
ريال مدريد وصل لـ68 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.