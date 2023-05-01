أنشيلوتي يتحدث عن إصابة مودريتش.. والموعد النهائي للرد على عرض تدريب البرازيل

وعن اللاعبين المصابين في فريقه وأبرزهم ميليتاو وفالفيردي ومودريتش، أوضح: "ميليتاو بخير، كانت لديه مشكلة شخصية ووصل مع بدء التدريب، ولا بد من تقييم حالة فالفيردي وسنرى بعدها، أما ألابا فهو بالتأكيد غير متاح أيضًا لقد لمس الكرة للمرة الأولى اليوم، مودريتش يمكن أن يكون جاهزًا لمباراة يوم السبت في نهائي الكأس".

ويفتقد ريال مدريد حاليًّا خدمات مودريتش، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، وهو ما يهدده بالابتعاد عن أهم مباراتين في الموسم للفريق الملكي وهما نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أوساسونا يوم السبت المقبل ومواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ9 من مايو.

وأشارت تقارير صحفية إلى صعوبة لحاق مودريتش بهاتين المباراتين، كونه سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع بسبب هذه الإصابة.