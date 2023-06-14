مبابي يتحدث عن أزمته مع باريس سان جيرمان ورحيل ميسي
كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن تصريحات انفردت بها للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، كما تطرق للحديث عن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق، إثر نهاية عقده.
وكانت صحيفة "ليكيب" قد كشفت أن مبابي أخبر مسؤولي باريس سان جيرمان أنه يعتزم الرحيل نهاية الموسم المقبل، حيث لا يرغب في تفعيل بند التمديد لعام 2025.
وأكد مبابي الأمر في بيان رسمي، يوم الثلاثاء، ما أدى إلى ظهور أنباء رحيله إلى ريال مدريد في الصورة.
وقال مبابي: "لم أطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد، لقد أخبرت النادي أنني لن أقوم بتفعيل خيار تجديد عقدي، نحن لم نتفاوض أبدًا بشأن هذا الأمر، أنا سعيد بالاستمرار هنا العام المقبل".
وأضاف: "أريد أن أفوز، لكن في باريس سان جيرمان هناك بعض العيوب".
وعن رحيل ميسي عن الفريق بعد نهاية عقده، أشار مبابي: "نحن نتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إنها ليست أخبارا جيدة أبدا عندما يغادر شخص مثل ميسي، لا أفهم بشكل جيد لماذا شعر الكثير من الأشخاص بالارتياح بمغادرته".
وعن رأيه في أزمة العنصرية التي وقعت لفينسيوس جونيور وما تبعها من أحداث، أوضح النجم الفرنسي: "نحن بحاجة إلى البدء في مغادرة الملعب عندما تحدث إساءة عنصرية، الشكاوى ليست كافية، مع فينيسيوس كان من الرائع أن نرى كيف عمل الاتحاد البرازيلي على تصعيد الأمور للدفاع عنه".
وعن لعبه بجوار ميسي ومواجهة كريستيانو رونالدو في مباريات سابقة، شدد: "أتيحت لي الفرصة للعب ضد كريستيانو ثم مع ليو، إنهما مميزان حقا، لقد تعلمت الكثير منهما، خاصة مع ميسي خلال هذين الموسمين، لقد كتبا تاريخ كرة القدم، إنهما خالدان في تاريخ اللعبة".
وتتحدث العديد من التقارير عن استعداد ريال مدريد لتقديم صفقة ضخمة من أجل حسم التعاقد مع مبابي في الميركاتو الصيفي لهذا العام.
ويبحث ريال مدريد عن مهاجم جديد لتعويض الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل، قبل أسبوع، إلى نادي الاتحاد السعودي.
وأفادت التقارير بأن ريال مدريد مستعد لدفع 200 مليون يورو لشراء مبابي قبل الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن النادي الملكي يأمل في نجاح مبابي في إجبار باريس سان جيرمان على فكرة رحيله، أو أن يعرضه النادي للبيع.
ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.
النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.
وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنصرم، الذي توج باريس سان جيرمان به.
وكان مبابي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان، وخلاله سجل 212 هدفا وصنع 98 أخرى.