مبابي يتحدث عن أزمته مع باريس سان جيرمان ورحيل ميسي

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن تصريحات انفردت بها للفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، كما تطرق للحديث عن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق، إثر نهاية عقده.

وكانت صحيفة "ليكيب" قد كشفت أن مبابي أخبر مسؤولي باريس سان جيرمان أنه يعتزم الرحيل نهاية الموسم المقبل، حيث لا يرغب في تفعيل بند التمديد لعام 2025.

وأكد مبابي الأمر في بيان رسمي، يوم الثلاثاء، ما أدى إلى ظهور أنباء رحيله إلى ريال مدريد في الصورة.