هالاند ضد بنزيما.. ضمن أبرز المواجهات الفردية المنتظرة في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث يلتقي ريال مدريد مع منافسه القوي مانشستر سيتي، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
وبعيدا عن الصدام الناري المنتظر بين الفريقين، فإن الأعين ستتجه بالتأكيد إلى المواجهات الثنائية بين عدة لاعبين وسيكون أبرزهم، الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، والنرويجي المتوهج إيرلينغ هالاند.
وحقق الثنائي في الموسم الحالي أرقامًا تهديفية رائعة وهو ما سيجعلنا أمام مواجهة من نوع خاص الليلة في الشق الهجومي.
بنزيما
وخاض كريم بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم، 38 مباراة، سجل 29 هدفا، وصنع 6 تمريرات حاسمة، ويحتل المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 17 هدفا خلف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بـ19 هدفا.
كما شارك المهاجم الفرنسي في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا، سجل 4 أهداف.
بنزيما صاحب الـ35 عاما، أصبح رابع هدافي الدوري الإسباني عبر التاريخ بعدما وصل إلى الهدف رقم 236.
ويعد بنزيما اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ "الملكي" بالتساوي مع الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، ويحلم أن يقود فريقه إلى لقبه الـ15 في دوري الأبطال، والذي سيكون اللقب رقم 100 في تاريخ "الميرنغي".
هالاند
أما النجم النرويجي إيرلينغ هالاند فقد سجل 51 هدفا في 46 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وصنع 8 تمريرات حاسمة.
وأحرز هالاند 6 "هاتريك" في مباريات كريستال بالاس، ونوتنغهام فورست، ومانشستر يونايتد، وولفرهامبتون، وبيرنلي، ولايبزيغ عندما سجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر هالاند قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا من 8 مباريات، كما يعتلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 35 هدفا.
مودريتش ضد دي بروين
وعلى مستوى وسط الملعب قد نشهد تنافسا قويا بين المخضرمين لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، في مواجهة البلجيكي دي بروين، نجم مانشستر سيتي.
ويأتي دي بروين في المركز الثاني ضمن قائمة لاعبي مانشستر سيتي الذين ساهموا في أهداف مانشستر سيتي هذا الموسم، برصيد 33 هدفا، ويتصدر القائمة هالاند برصيد 59 هدفا.
أما لوكا مودريتش فقد لعب سابقا ضد مانشستر سيتي، في 8 مباريات، وانتصر 3 مرات، وتعادل مرتين، وخسر مع فريقه في 3 مناسبات.
جاك غريليش ضد فينيسيوس
وسيكون هناك صراع آخر بين الثنائي جاك غريليش، نجم السيتي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.
ويتمتع غريليش بسرعة مميزة، وإتقان كبير لإرسال الكرات العرضية، إضافة إلى الاختراق نحو العمق وتغيير مسار اللعب.
وخاض غريليش جميع مباريات مانشستر سيتي العشر في المسابقة حتى الآن، ورغم تسجيله لهدف واحد فقط، فإنه أظهر مؤهلات استثنائية في التقدم بالكرة.
وفي الدوري الإنجليزي تبرز أرقام غريليش بشكل أكبر، حيث أحرز 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 27 مباراة، وهو الذي حجز لنفسه مكانا أساسيا في التشكيلة الأساسية.
أما أرقام فينيسيوس في الموسم الحالي فهي استثنائية، بعدما سجّل 22 هدفاً وأعطى 21 تمريرة حاسمة، ما يجعله أحد أفضل الأجنحة في العالم، بفضل تأثيره في دفاعات منافسيه بجميع البطولات.
وبات فينيسيوس يشكل ثنائيا مثيرا مع مواطنه رودريغو في خط المقدمة لريال مدريد، مع تراجع الفرنسي كريم بنزيما إلى الخلف قليلاً، حتى يكون بمثابة صانع ألعاب، وهذه الخطة نجحت مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.
تاريخ المواجهات
وتواجه الفريقان في 8 مناسبات بأبطال أوروبا، وكان أول لقاء بين الريال والسيتي موسم 2012 ببطولة دوري الأبطال، وانتهى لصالح "الملكي" بنتيجة 3-2.
وتتعادل كفة المواجهات بين الفريقين، حيث فاز الريال في 3 مناسبات وفاز السيتي في 3 مثلها بدوري الأبطال، فيما كان التعادل حليف الطرفين في مناسبتين.
وبعيداً عن دوري أبطال أوروبا التقى الفريقان في مناسبتين فقط، الأولى في 2015 ضمن الكأس الدولية للأبطال وانتهت بفوز "الأبيض" بنتيجة 4-1، والثانية في نفس البطولة موسم 2017 وانتهت لمصلحة "السيتزن" بـ4-1.