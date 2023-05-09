هالاند ضد بنزيما.. ضمن أبرز المواجهات الفردية المنتظرة في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث يلتقي ريال مدريد مع منافسه القوي مانشستر سيتي، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعيدا عن الصدام الناري المنتظر بين الفريقين، فإن الأعين ستتجه بالتأكيد إلى المواجهات الثنائية بين عدة لاعبين وسيكون أبرزهم، الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، والنرويجي المتوهج إيرلينغ هالاند.

وحقق الثنائي في الموسم الحالي أرقامًا تهديفية رائعة وهو ما سيجعلنا أمام مواجهة من نوع خاص الليلة في الشق الهجومي.