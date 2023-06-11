رد فعل غوارديولا بعد انفراد لاوتارو مارتينيز بمرمى مانشستر سيتي (فيديو)

أظهر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ردة فعل صادمة بعدما انفرد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، بمرمى الفريق الإنجليزي وكاد أن يتقدم بالهدف الأول لفريق، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقيقة 59 إهدار لاوتارو مارتينيز فرصة انفراد محقق أمام مانشستر سيتي، حيث تألق إيدرسون حارس السيتي وتصدى للكرة، لتلتقط عدسات القناة الناقلة للمباراة بيب غوارديولا وهو يسقط أرضا وتبدو على وجهه علامات الصدمة من الانفراد، الذي أنقذه حارسه.