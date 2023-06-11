رد فعل غوارديولا بعد انفراد لاوتارو مارتينيز بمرمى مانشستر سيتي (فيديو)
أظهر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ردة فعل صادمة بعدما انفرد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، بمرمى الفريق الإنجليزي وكاد أن يتقدم بالهدف الأول لفريق، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت الدقيقة 59 إهدار لاوتارو مارتينيز فرصة انفراد محقق أمام مانشستر سيتي، حيث تألق إيدرسون حارس السيتي وتصدى للكرة، لتلتقط عدسات القناة الناقلة للمباراة بيب غوارديولا وهو يسقط أرضا وتبدو على وجهه علامات الصدمة من الانفراد، الذي أنقذه حارسه.
وتمكن البرتغالي رودري من تسجيل هدف مانشستر سيتي الأول، في الدقيقة 67 من عمر المباراة.
الهدف جاء بعد تمريرة من أكانجي لبرناردو سيلفا وتمريرة البرتغالي ردها الدفاع لتجد رودري الذي يطلق صاروخية بالقدم اليمنى على يسار الحارس أونانا.
ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بأول لقب في دوري أبطال أوروبا، وأيضا يهدف إلى التتويج باللقب لضمان الثلاثية بعد أن نال لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.
أما إنتر ميلان فيريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، وتحقيق الثنائية بعدما فاز بكأس إيطاليا الشهر الماضي.
وخلال طريقه إلى النهائي حقق مانشستر سيتي الفوز 7 مرات وسجل لاعبوه 31 هدفا، وتلقى 5 أهداف، في حين حقق إنتر ميلان الفوز 7 مرات، وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 10 أهداف.