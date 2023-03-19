غوارديولا ساخرًا: استبدلت هالاند حتى لا يكسر رقم ميسي في كأس الاتحاد الإنجليزي
حرص بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، السخرية من الانتقادات التي طالته في المباراة الماضية بمواجهة لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا، بعدما استبدل النرويجي إرلينغ هالاند، بعدما سجل 5 أهداف، وأنه لم ينتظر حتى يسجل السادس وقام باستبداله لكي لا يحطم رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة.
وكان مانشستر سيتي قد فاز على لايبزيغ بسبعة أهداف دون رد، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، على ملعب "الاتحاد"، وقدم هالاند أداءً نموذجيًا، حيث سجل 5 أهداف، قبل أن يقرر غوارديولا استبداله في الدقيقة 63.
وعادل هالاند رقم ليونيل ميسي، كأكثر اللاعبين تسجيلًا لخمسة أهداف في مباراة واحدة ببطولة دوري الأبطال.
وعاد هالاند للتألق مجددا اليوم ضد بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي ليسجل "هاتريك"، قبل استبداله في الدقيقة 65.
وقال غوارديولا في تصريحاته عقب المباراة: "هالاند سجل 8 أهداف في 4 أيام، أنا لعبت 11 عاما في برشلونة ولم أسجل سوى 11 هدفا، إنه مذهل، ونعم استبدلته حتى لا يحطم رقم ميسي في كأس الاتحاد الإنجليزي".
وأضاف ساخرا: "أحاول معاقبة لاعبي فريقي، هذه هي نيتي، أعلم أنه (هالاند) لا يهتم بمثل هذه الأمور، إنه إيجابي جدا في حياته، إنه متفائل، لا يشتكي أبدا".
وشق مانشستر سيتي طريقه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه بيرنلي بنتيجة (6-0) مساء السبت في الدور ربع النهائي من المسابقة.
وسجل سداسية مانشستر سيتي: النرويجي إرلينغ هالاند "هاتريك" بالدقائق (32 و35 و59)، جوليان ألفاريز "ثنائية" (62 و73)، وكول بالمر (68).