غوارديولا ساخرًا: استبدلت هالاند حتى لا يكسر رقم ميسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

حرص بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، السخرية من الانتقادات التي طالته في المباراة الماضية بمواجهة لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا، بعدما استبدل النرويجي إرلينغ هالاند، بعدما سجل 5 أهداف، وأنه لم ينتظر حتى يسجل السادس وقام باستبداله لكي لا يحطم رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على لايبزيغ بسبعة أهداف دون رد، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، على ملعب "الاتحاد"، وقدم هالاند أداءً نموذجيًا، حيث سجل 5 أهداف، قبل أن يقرر غوارديولا استبداله في الدقيقة 63.

وعادل هالاند رقم ليونيل ميسي، كأكثر اللاعبين تسجيلًا لخمسة أهداف في مباراة واحدة ببطولة دوري الأبطال.

وعاد هالاند للتألق مجددا اليوم ضد بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي ليسجل "هاتريك"، قبل استبداله في الدقيقة 65.