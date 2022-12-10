سانتوس: لست نادمًا على إبقاء كريستيانو رونالدو بديلًا في مباراة المغرب ضد البرتغال

قال فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال إنه لم يكن سيغير قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، حتى بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم عقب الخسارة 1-صفر أمام المغرب، اليوم السبت.

وجلس رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 118 هدفا، كبديل خلال الفوز 6-1 على سويسرا في دور الستة عشر، يوم الثلاثاء الماضي، ونجح بديله جونزالو راموس في تسجيل 3 أهداف في مباراته الدولية الرابعة فقط.

وانهار رونالدو، الذي شارك في وقت مبكر من الشوط الثاني دون ترك بصمة في مباراته الدولية رقم 196 أمام المغرب، على مقاعد البدلاء، بعد صفارة النهاية، وبكى بحرقة بينما حاول زملاؤه دعمه ومواساته.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "لا أشعر بالندم على جلوس رونالدو كبديل. لم أكن سأغير أي شيء. عندما يتعلق الأمر بالفريق فلا يمكن التفكير بقلبي".

وتابع: "لقد اعتمدت على الفريق الذي أدى بشكل رائع أمام سويسرا، ولم يكن هناك أي سبب يدعوني للتغيير أمام المغرب".