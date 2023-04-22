ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يستغل تعثر بايرن ميونخ ويقفز للصدارة

نجح بروسيا دورتموند في تجاوز ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (4-0)، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

وصعد دورتموند إلى صدارة المسابقة مستفيداً من تعثر منافسه بايرن ميونخ أمام ماينز (1-3).

وتناوب على رباعية دروتموند كل من الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة الـ 19 والهولندي مالين في الدقيقتين الـ 24 و66، وهوملز في الدقيقة الـ 41.

وضرب دورتموند أكثر من عصفور بحجر واحد بعدما تصدر المسابقة وعاد إلى سكة الانتصارات، كما حقق أكبر فوز له منذ قرابة شهر من الآن بجميع المسابقات.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطة عن بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز التاسع.