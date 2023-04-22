ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يستغل تعثر بايرن ميونخ ويقفز للصدارة
نجح بروسيا دورتموند في تجاوز ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (4-0)، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.
وصعد دورتموند إلى صدارة المسابقة مستفيداً من تعثر منافسه بايرن ميونخ أمام ماينز (1-3).
وتناوب على رباعية دروتموند كل من الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة الـ 19 والهولندي مالين في الدقيقتين الـ 24 و66، وهوملز في الدقيقة الـ 41.
وضرب دورتموند أكثر من عصفور بحجر واحد بعدما تصدر المسابقة وعاد إلى سكة الانتصارات، كما حقق أكبر فوز له منذ قرابة شهر من الآن بجميع المسابقات.
ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطة عن بايرن ميونخ، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز التاسع.
بينما واصل فريق بايرن ميونخ عثراته بالسقوط أمام ماينز، بنتيجة (3-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.
الفريق البافاري تقدم بهدف عبر ساديو ماني في الدقيقة الـ 29، قبل أن يقلب ماينز الطاولة عليه بهدفين متتاليين عن طريق لودوفيتش أجورك ولياندرو باريرو في الدقيقتين الـ 65 و73، فيما أضاف آرون مارتين الهدف الثالث في الدقيقة الـ 79.
توقف رصيد بايرن عند 59 نقطة، بينما قفز ماينز للمركز السادس بوصوله للنقطة الـ 45.
وتواصلت المسيرة السيئة لبايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي خلف جوليان ناغلزمان في منصب المدير الفني الشهر الماضي.
وتحت قيادة توخيل خرج النادي البافاري من دور الثمانية لكأس ألمانيا بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ (1-2)، كما خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (4-1) في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بجانب تعثر الفريق في البوندسليغا للمرة الثانية على التوالي، حيث تعادل في مباراته السابقة مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله.
وخلال 7 مباريات خاضها بايرن ميونخ تحت قيادة توخيل، فاز الفريق مرتين فقط وخسر 3 مرات وتعادل في مباراتين.