أنشيلوتي: سيطرنا على المباراة وكنا نستحق الفوز على مانشستر سيتي
قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن فريقه كان يستحق الفوز على مانشستر سيتي، لكنه راض عن الأداء بعد التعادل 1-1 في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.
وعانى ريال مدريد في بداية المباراة لكنه سيطر على المواجهة بعد التقدم بتسديدة رائعة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 36.
وفشل ريال مدريد في تعزيز تفوقه على الرغم من صناعة العديد من الفرص قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل للفريق الضيف بتسديدة منخفضة رائعة في منتصف الشوط الثاني.
وأبلغ أنشيلوتي محطة "موفيستار": "كافحنا وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز. كانت مباراة جيدة ونخوض مباراة الإياب بشعور إيجابي. النتيجة لم تكافئنا على ما قدمناه على أرض الملعب لكن المواجهة ستكون متقاربة حتى الدقيقة الأخيرة".
"(سيتي) استحوذ على الكرة أكثر في أول نصف ساعة، لكن هذا لم يقلقنا لأننا تمركزنا بشكل جيد في الدفاع وانتظرنا التحول الهجومي الفعال".
وأضاف: "كنا أفضل في التحول للهجوم في الشوط الثاني.. كان يجب أن نفوز لكن الأمور جيدة".
وفي المعتاد يحتفظ أنشيلوتي بهدوئه خارج الملعب لكنه فقد أعصابه بسبب هدف سيتي وحصل على إنذار لاعتراضه على الحكم.
وشعر المدرب الإيطالي أن الكرة خرجت من الملعب في الهجمة التي أدت إلى هدف سيتي.
وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا: "الحكم كان مشتتا. في الهجمة السابقة كانت لنا ركلة ركنية لم يشاهدها. الكرة خرجت من الملعب والصور التي بثتها شبكة بي.إن سبورتس توضح ذلك".
"الغريب أن الحكم لم يراجع الكرة ومنحني إنذارا وأنا لست لاعبا. بعض اللاعبين كانوا يستحقون بطاقات أكثر مني. الحكم لم يكن منتبها بالقدر الكافي".
ويحل ريال مدريد ضيفا على سيتي في مانشستر الأربعاء المقبل.