أنشيلوتي: سيطرنا على المباراة وكنا نستحق الفوز على مانشستر سيتي

وفشل ريال مدريد في تعزيز تفوقه على الرغم من صناعة العديد من الفرص قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل للفريق الضيف بتسديدة منخفضة رائعة في منتصف الشوط الثاني.

وأبلغ أنشيلوتي محطة "موفيستار": "كافحنا وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز. كانت مباراة جيدة ونخوض مباراة الإياب بشعور إيجابي. النتيجة لم تكافئنا على ما قدمناه على أرض الملعب لكن المواجهة ستكون متقاربة حتى الدقيقة الأخيرة".

"(سيتي) استحوذ على الكرة أكثر في أول نصف ساعة، لكن هذا لم يقلقنا لأننا تمركزنا بشكل جيد في الدفاع وانتظرنا التحول الهجومي الفعال".

وأضاف: "كنا أفضل في التحول للهجوم في الشوط الثاني.. كان يجب أن نفوز لكن الأمور جيدة".