ميسي يتصدر ترتيب هدافي كأس العالم بالتساوي مع مبابي

تصدر نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي بطولة كأس العالم قطر 2022 برصيد 5 أهداف بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي، بعد هدفه الذي أحرزه، اليوم الثلاثاء، في شباك كرواتيا، بالمباراة التي تجمعهما، على إستاد "لوسيل" في نصف نهائي المونديال.

ومنح ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد سقوط ألفاريز عقب اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفا في مسيرته في كأس العالم ليصبح هداف بلاده في تاريخها في البطولة.

وانفرد نجم المنتخب الأرجنتيني برقم قياسي وتاريخي لمنتخب التانغو، في تاريخ نهائيات كأس العالم عبر التاريخ.