ميسي يتصدر ترتيب هدافي كأس العالم بالتساوي مع مبابي
تصدر نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي بطولة كأس العالم قطر 2022 برصيد 5 أهداف بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي، بعد هدفه الذي أحرزه، اليوم الثلاثاء، في شباك كرواتيا، بالمباراة التي تجمعهما، على إستاد "لوسيل" في نصف نهائي المونديال.
ومنح ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد سقوط ألفاريز عقب اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.
ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفا في مسيرته في كأس العالم ليصبح هداف بلاده في تاريخها في البطولة.
وانفرد نجم المنتخب الأرجنتيني برقم قياسي وتاريخي لمنتخب التانغو، في تاريخ نهائيات كأس العالم عبر التاريخ.
ويعد لاعب باريس سان جيرمان صاحب أعلى عدد من الأهداف المسجلة للمنتخب اللاتيني في نهائيات المونديال.
ورفع ميسي صاحب الـ35 عاما، حسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، الذي يخوض النسخة الخامسة له في بطولات كأس العالم، رصيده إلى 11 هدفا، ليفض الشراكة مع مواطنه باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف فقط.
وأضافت الشبكة أن ميسي أصبح أول لاعب أرجنتيني يسجل في 3 مباريات متتالية بأدوار خروج المغلوب من كأس العالم، علما بأنه لم يكن لديه أي هدف في المراحل الإقصائية طوال النسخ الماضية التي شارك بها في كأس العالم.
وأشارت أيضا إلى أنه لا يوجد لاعب ساهم في أهداف بكأس العالم منذ مونديال 1966، أكثر من ميسي والأسطورة البرازيلية رونالدو (13 هدفا).
وكان ميسي قد عادل الرقم القياسي للمشاركات بالمباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بمشاركته في مواجهة نصف نهائي مونديال قطر ضد كرواتيا، التي تعتبر المواجهة 25 له.