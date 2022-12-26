صحف رياضية: "ريال مدريد لا يغير خططه بشأن مبابي".. و"البوكسينغ داي يمتد لفرنسا وإيطاليا"

ركزت الصحيفة على خطة ريال مدريد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وكتبت "ريال مدريد لا يغير خططه بشأن مبابي".
الصحيفة اهتمت بعودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت "عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بالبوكسينغ داي".
كما اهتمت بانتقال البرازيلي كونها من أتلتيكو مدريد إلى وولفرهامبتون، وكتبت: "كونها في الدوري الإنجليزي".
غلاف صحيفة ماركا
آس: الشباب يملكون الكلمة في برشلونة
ركزت الصحيفة على حوارها مع كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، وكتبت "كوكي: في 2023 أطلب لقبا".
الصحيفة اهتمت بمدرسة ريال مدريد، وكتبت "مدرسة ريال مدريد لا تتوقف عن اكتشاف المواهب"، وأيضا بشباب برشلونة، وكتبت "برشلونة: الشباب يملكون الكلمة، بيدري وغافي وأنس وفاتي وأرخوا مفتاح لقب الدوري الإسباني".
كما اهتمت بـ"البوكسينغ داي" ولقاءات نهاية العام في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وكتبت "البوكسينغ داي التقليدي في إنجلترا يمتد لفرنسا وإيطاليا".
غلاف صحيفة آس
ليكيب: استئناف الدوري الإنجليزي
ركزت الصحيفة على عودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية التوقف بسبب نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكتبت "الدوري الإنجليزي الممتاز: العودة بعد الصحراء".