صحف رياضية: "ريال مدريد لا يغير خططه بشأن مبابي".. و"البوكسينغ داي يمتد لفرنسا وإيطاليا"

ركزت الصحيفة على حوارها مع كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، وكتبت "كوكي: في 2023 أطلب لقبا".

الصحيفة اهتمت بمدرسة ريال مدريد، وكتبت "مدرسة ريال مدريد لا تتوقف عن اكتشاف المواهب"، وأيضا بشباب برشلونة، وكتبت "برشلونة: الشباب يملكون الكلمة، بيدري وغافي وأنس وفاتي وأرخوا مفتاح لقب الدوري الإسباني".

كما اهتمت بـ"البوكسينغ داي" ولقاءات نهاية العام في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، وكتبت "البوكسينغ داي التقليدي في إنجلترا يمتد لفرنسا وإيطاليا".