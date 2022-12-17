مشادة بين أشرف حكيمي وإنفانتينو رئيس الفيفا

كشفت قناة "الكاس" عن دخول أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، في مشادة كلامية مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب نهاية مباراة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا، مساء السبت، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب خليفة الدولي.

وأشارت القناة إلى حدوث مشادة كلامية بين إنفانتينو وحكيمي، حيث تحدث بصوت عالٍ مع رئيس "فيفا" عقب المباراة في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، ولم يُعرف السبب وراءها.

وكان لاعبو منتخب المغرب هاجموا عبد الرحمن الجاسم، حكم مباراة فريقهم ضد كرواتيا، فور إطلاق صافرة نهاية لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم قطر 2022.