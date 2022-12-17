مشادة بين أشرف حكيمي وإنفانتينو رئيس الفيفا
كشفت قناة "الكاس" عن دخول أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، في مشادة كلامية مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب نهاية مباراة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا، مساء السبت، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب خليفة الدولي.
وأشارت القناة إلى حدوث مشادة كلامية بين إنفانتينو وحكيمي، حيث تحدث بصوت عالٍ مع رئيس "فيفا" عقب المباراة في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، ولم يُعرف السبب وراءها.
وكان لاعبو منتخب المغرب هاجموا عبد الرحمن الجاسم، حكم مباراة فريقهم ضد كرواتيا، فور إطلاق صافرة نهاية لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم قطر 2022.
ودخل لاعبو المغرب في مناوشات مع الحكم بعد المباراة، قبل أن يتوجه إليهم المدير الفني وليد الركراكي ويأمرهم بالابتعاد.
ودخل الركراكي في نقاش مع الحكم حول بعض القرارات في اللقاء الذي حسمه منتخب كرواتيا (2-1)، ليكتفي الأسود بالحصول على المركز الرابع في المونديال.
ولم يسبق لأي منتخب عربي وإفريقي الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم طوال تاريخ البطولة، قبل أن يحقق المغرب المعجزة بإقصاء البرتغال (1-0) في ربع النهائي.
ويقام نهائي كأس العالم غدا الأحد على ملعب لوسيل، بين فرنسا والأرجنتين، علما بأن الأول تجاوز المغرب (2-0)، بينما عبر راقصو التانجو اختبار كرواتيا بثلاثية نظيفة.