الحارس خارج المرمى.. أغرب طريقة للدفاع أثناء تنفيذ ركلة حرة مباشرة بدوري للهواة (فيديو)

نشرت صحيفة "ماركا" فيديو لإحدى مباريات الهواة في بولندا يظهر طريقة غريبة للتصدي لركلة حرة مباشرة قريبة من مربع العمليات لم تحدث نهائيا في السابق خلال مباريات كرة القدم.

وعكس ما يحدث في الدفاع أثناء الركلات الحرة القريبة من المرمى لم يقم الفريق المدافع بتنصيب حائط للدفاع وعاد أغلب لاعبيه تجاه المرمى، وتقدم الحارس ليشكل الحائط وحيدا تاركا المرمى فارغا دون حارس.