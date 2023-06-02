تقرير: مانشستر يونايتد سيمنح ماغواير 10 ملايين إسترليني حال قرر الاستغناء عنه
كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد سيكون مضطرا على دفع 10 ملايين جنيه إسترليني للاعبه هاري ماغواير إذا قرر الاستغناء عن خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويرتبط ماغواير بعقد مع مانشستر حتى صيف 2025، ويحصل على راتب أسبوعي يُقدر بـ190 ألف جنيه إسترليني.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإنه حال إصرار يونايتد على رحيل اللاعب، سيكون مجبرا على تعويضه عن الفارق بين القيمة المتبقية في عقده الحالي، وبين العقد الجديد الذي سيحصل عليه مع فريقه الجديد.
وأضافت أنه من المتوقع أن يحصل المدافع البالغ عمره 30 عاما على نصف راتبه مع فريقه الجديد حال الرحيل، ما سيجعل يونايتد مجبرا على دفع تعويض قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني.
وخرج ماغواير، الذي انضم إلى يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني عام 2019، من حسابات المدرب إريك تين هاغ، الذي لا يُفضل الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.
وكانت شبكة "ESPN" قد ذكرت أن يونايتد على استعداد للاستماع إلى عروض اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، في الوقت الذي فيه اهتمام من وست هام يونايتد، الذي قدم استفسارًا حول مدى إمكانية ضم ماغواير خلال فترة الانتقالات في يناير.
وأصبح ماغواير أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في 2019، ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2025.
وردا على سؤال بشأن مستقبل ماغواير، قال تين هاغ مؤخرا في تصريحات إعلامية: "دعونا نقول إني سعيد بوجوده معنا، وعندما كنا نحتاجه نجح في أداء المطلوب، لكن الأمر يعلق بقراره هو أيضا".
وأنهى مانشستر يونايتد الموسم المنصرم 2022-2023 بالدوري الإنجليزي الممتاز، محتلًا المركز الثالث بالبريميرليغ برصيد 75 نقطة، وتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وشارك ماغواير في 16 مباراة فقط بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إضافة إلى 7 لقاءات بالدوري الأوروبي، و4 بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومثلها بكأس كاراباو.