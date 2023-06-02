تقرير: مانشستر يونايتد سيمنح ماغواير 10 ملايين إسترليني حال قرر الاستغناء عنه

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد سيكون مضطرا على دفع 10 ملايين جنيه إسترليني للاعبه هاري ماغواير إذا قرر الاستغناء عن خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرتبط ماغواير بعقد مع مانشستر حتى صيف 2025، ويحصل على راتب أسبوعي يُقدر بـ190 ألف جنيه إسترليني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإنه حال إصرار يونايتد على رحيل اللاعب، سيكون مجبرا على تعويضه عن الفارق بين القيمة المتبقية في عقده الحالي، وبين العقد الجديد الذي سيحصل عليه مع فريقه الجديد.