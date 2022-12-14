الأرجنتين ضد كرواتيا.. هل يخوض ميسي المباراة مصاباً؟ (صورة)
بدا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يخوض مباراة منتخب بلاده في مواجهة كرواتيا، التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، وهو يعاني من مشاكل عضلية.
والتقطت عدسات المصورين والقناة الناقلة للمباراة صورا وفيديو لميسي وهو يمسك بالعضلة الخلفية لقدمه اليسرى ويحاول تدليكها.
ومع ذلك لم يطلب ميسي من مدربه أن يتم استبداله، بل أكمل الشوط الأول حتى نهايته.
وأحرز ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز هدفين في غضون خمس دقائق لتتقدم الأرجنتين 2-صفر على كرواتيا عكس مجريات اللعب في نهاية الشوط الأول بالدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الثلاثاء.
ومنح ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34 بعد سقوط ألفاريز عقب اصطدام مع الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.
ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفا في مسيرته في كأس العالم ليصبح هداف بلاده طوال تاريخها في البطولة.
وأضاف ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثاني بعدما استفاد من تنفيذ سيء لركلة ركنية من كرواتيا وانطلق نحو المرمى حيث حالفه الحظ أمام اثنين من المدافعين قبل أن يضع الكرة في الشباك.