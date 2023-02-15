مبابي: قادرون على إزعاج بايرن ميونخ والفوز عليهم في مباراة الإياب
أعرب كيليان مبابي عن ثقته بأن باريس سان جيرمان يمكنه التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، رغم خسارته بهدف دون رد على أرضه أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16، مساء الثلاثاء.
وشارك المهاجم الفرنسي كبديل في الدقيقة 57 وأشعل المباراة بعدما سجل هدفين ألغاهما الحكم بداعي التسلل، حيث غيرت مشاركته شكل المباراة.
وقال مبابي، الذي عاد للملاعب بعد غياب أسبوعين للإصابة، في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "علينا أن نتذكر الجزء الأخير من المباراة، لقد تأخرنا بهدف ولكننا رأينا أننا قادرون على إزعاجهم. نحتاج إلى أن يتمتع كل لاعبينا بصحة جيدة وأن نذهب إلى ميونخ للفوز والتأهل".
وتمثل استعادة مبابي للياقته البدنية أفضل أمل لباريس سان جيرمان قبل خوض مباراة الإياب في الثامن من مارس المقبل في ملعب "أليانز أرينا".
وأضاف: "لم يكن من المفترض أن أشارك أمس، ولكنني أردت مساعدة زملائي وجلب بعض الطاقة للفريق. لقد جربنا كل شيء. لا يمكنني فعل المزيد".
ويعتقد مبابي أنه إذا كان باريس سان جيرمان بكامل قوته، فيمكنه قلب الأمور لصالحه في ميونخ.
وأشار المهاجم الدولي الفرنسي: "من المهم أن يتمتع كل لاعبينا بصحة جيدة وأن يأكل الجميع وينام جيدا. لقد رأينا أنه عندما نكون معا، يمكننا اللعب للأمام وتقديم كرة هجومية وإزعاجهم".
وشدد: "تحلم دائما بلعب مباريات دوري أبطال أوروبا ومن المحبط ألا تكون قادرًا على هذا الأمر، وإذا سألتني من المرشح في مباراة الإياب؟ سأجيب باريس سان جيرمان دائمًا".
كما يأمل المدرب كريستوف غالتييه في عودة المغربي أشرف حكيمي إلى الجانب الأيمن من الدفاع بعد استبداله بين الشوطين للإصابة.
وقال غالتييه: "كنت أعول عليه ولكن سرعان ما تبين أنه لا يستطيع خوض المباراة بالكامل. خاطرنا به لكنه سرعان ما عانى من آلام في العضلات".
ويأمل غالتييه في أن يختلف الأمر في غضون ثلاثة أسابيع في ميونخ.
وأوضح المدرب الفرنسي: "إنها مباراة أخرى، لدي الكثير من الأمل. أتمنى أن يكون لدينا الكثير من اللاعبين الجاهزين وأن نكون قادرين على اللعب بالطريقة التي لعبنا بها في آخر 20 إلى 25 دقيقة".