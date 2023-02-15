مبابي: قادرون على إزعاج بايرن ميونخ والفوز عليهم في مباراة الإياب

وقال مبابي، الذي عاد للملاعب بعد غياب أسبوعين للإصابة، في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "علينا أن نتذكر الجزء الأخير من المباراة، لقد تأخرنا بهدف ولكننا رأينا أننا قادرون على إزعاجهم. نحتاج إلى أن يتمتع كل لاعبينا بصحة جيدة وأن نذهب إلى ميونخ للفوز والتأهل".

وتمثل استعادة مبابي للياقته البدنية أفضل أمل لباريس سان جيرمان قبل خوض مباراة الإياب في الثامن من مارس المقبل في ملعب "أليانز أرينا".

وأضاف: "لم يكن من المفترض أن أشارك أمس، ولكنني أردت مساعدة زملائي وجلب بعض الطاقة للفريق. لقد جربنا كل شيء. لا يمكنني فعل المزيد".

ويعتقد مبابي أنه إذا كان باريس سان جيرمان بكامل قوته، فيمكنه قلب الأمور لصالحه في ميونخ.