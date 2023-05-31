رغم تقارير رحيله.. ميسي يظهر في الحملة الدعائية لقميص باريس سان جيرمان للموسم المقبل (فيديو)

أثار ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الفيديو الدعائي للقميص الجديد لفريق باريس سان جيرمان، الجدل بين الجمهور، خاصة في ظل التقارير التي تؤكد اتخاذ اللاعب قرارًا بالرحيل عن النادي الفرنسي.

وسيصبح ميسي لاعبًا حرًّا بمجرد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

ويسعى نادي برشلونة جاهدًا لإعادة ميسي إلى "كامب نو" في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، كما إن العديد من التقارير أكدت تلقي النجم الأرجنتيني عرضًا خرافيًّا للانتقال إلى الدوري السعودي.

ونشر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، صورًا ومقاطع فيديو مصورة للترويج لزيه الأساسي في موسم 2023-2024 المرتقب.