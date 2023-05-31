رغم تقارير رحيله.. ميسي يظهر في الحملة الدعائية لقميص باريس سان جيرمان للموسم المقبل (فيديو)
أثار ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الفيديو الدعائي للقميص الجديد لفريق باريس سان جيرمان، الجدل بين الجمهور، خاصة في ظل التقارير التي تؤكد اتخاذ اللاعب قرارًا بالرحيل عن النادي الفرنسي.
وسيصبح ميسي لاعبًا حرًّا بمجرد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.
ويسعى نادي برشلونة جاهدًا لإعادة ميسي إلى "كامب نو" في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، كما إن العديد من التقارير أكدت تلقي النجم الأرجنتيني عرضًا خرافيًّا للانتقال إلى الدوري السعودي.
ونشر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، صورًا ومقاطع فيديو مصورة للترويج لزيه الأساسي في موسم 2023-2024 المرتقب.
وشارك في الحملة الإعلانية عدد من نجوم الفريق، مثل: كيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا، وماركينيوس، وبريسنيل كيمبيمبي، وليونيل ميسي، بالإضافة إلى فريق باريس سان جيرمان للسيدات.
فيما أشارت تقارير أخرى، إلى أن ظهور ميسي بقميص سان جيرمان الجديد ليس معناه بقاءه مع الفريق للموسم المقبل، ولكن لأن الفريق سيظهر بهذا القميص في آخر مباريات الموسم يوم السبت المقبل، كما إن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مع الفريق وبالتالي ظهوره في الإعلان الترويجي أمر طبيعي.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أشارت إلى أن برشلونة سيلجأ لحيلة جديدة لضم ميسي مستعينًا بنادي إنتر ميامي الأمريكي، وذلك للالتفاف حول الأزمة المالية التي يواجهها النادي الكتالوني.
وأوضحت أن الخطة تتضمن انتقال ميسي إلى إنتر ميامي في صيف العام الجاري مع إعارته إلى برشلونة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 18 شهرًا.
كما قالت الصحيفة، أيضًا، إن هذا السيناريو يسمح للنجم الأرجنتيني باللعب في مستويات عالية في أوروبا ليكون جاهزًا لمنافسات كوبا أمريكا في 2024.
ونجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي رسميًّا، ليحتفظ سان جيرمان بلقبه الذي توج به في الموسم الماضي.