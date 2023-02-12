بعد انتقادات كريستيانو رونالدو.. مانشستر يونايتد يقرر تطوير مركز تدريباته
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد قررت تطوير مركز تدريبات الفريق كارينغتون بشكل كبير بعد الانتقادات السابقة التي وجهها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال حواره مع الصحفي بيرس مورغان والتي أدت لفسخ عقده مع الفريق.
وستشمل الإصلاحات المقررة الصيف المقبل صالات للعلاج، وصالات أخرى يمكن خلالها للاعبين ممارسة اليوغا وتطوير مرافق مركز التدريبات بأحدث الإمكانيات الحالية.
ويستثمر مانشستر يونايتد ملايين الجنيهات ليبقى مركز كارينغتون التدريبي مجهزا بأعلى التقنيات في العالم.
وجاء قرار تطوير مركز تدريبات الفريق بعد الانتقادات التي وجهها رونالدو لإدارة الفريق قبل فسخ عقده وانتقاله للنصر السعودي في صفقة حرة.
وأكد كريستيانو رونالدو، في حواره وقتها، أن القليل قد تغير في الفريق خلف الكواليس منذ رحيله عن الفريق في فترته الأولى 2009 وعودته في صيف 2021.
وأضاف النجم البرتغالي في حوار مع الصحفي بيرس مورغان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: "التقدم كان صفراً، منذ أن غادر السير أليكس فيرغسون، لم أر أي تغيير في النادي، لم يتغير شيء".
وتابع النجم البرتغالي: "فيرغسون يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه، إنه يعلم، والجميع يعرف، ولكن بعض الأشخاص هنا لا يرون ذلك، هذا لأنهم لا يريدون الرؤية".
ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ليدز يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب "إيلاند رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.
ويحتل يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 43 نقطة، فيما يمتلك فريق ليدز 19 نقطة ويعاني في منطقة الصراع مع الهبوط.
مانشستر يونايتد سقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع ليدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي، التي أقيمت الأربعاء الماضي.
وقدم يونايتد سلسلة مميزة خلال آخر 9 جولات في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث حقق الانتصار في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيدا.