بعد انتقادات كريستيانو رونالدو.. مانشستر يونايتد يقرر تطوير مركز تدريباته

ويستثمر مانشستر يونايتد ملايين الجنيهات ليبقى مركز كارينغتون التدريبي مجهزا بأعلى التقنيات في العالم.

وجاء قرار تطوير مركز تدريبات الفريق بعد الانتقادات التي وجهها رونالدو لإدارة الفريق قبل فسخ عقده وانتقاله للنصر السعودي في صفقة حرة.

وأكد كريستيانو رونالدو، في حواره وقتها، أن القليل قد تغير في الفريق خلف الكواليس منذ رحيله عن الفريق في فترته الأولى 2009 وعودته في صيف 2021.

وأضاف النجم البرتغالي في حوار مع الصحفي بيرس مورغان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: "التقدم كان صفراً، منذ أن غادر السير أليكس فيرغسون، لم أر أي تغيير في النادي، لم يتغير شيء".

وتابع النجم البرتغالي: "فيرغسون يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه، إنه يعلم، والجميع يعرف، ولكن بعض الأشخاص هنا لا يرون ذلك، هذا لأنهم لا يريدون الرؤية".