"ليكيب" تكشف سر التزام مبابي الصمت ورفضه الظهور الإعلامي في كأس العالم
يركز كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، على الملعب فقط ويرفض الظهور الإعلامي خلال كأس العالم لكرة القدم التي تستمر في قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي.
وتأهلت فرنسا إلى دور الستة عشر من المونديال قبل خوض الجولة الأخيرة، بعد فوزين مقنعين على أستراليا والدنمارك، ونجحت سريعا في نسيان الخسارة الصاعقة 1-صفر أمام تونس في المجموعة الرابعة بعد المشاركة بالبدلاء.
وستلتقي حاملة اللقب مع بولندا التي صعدت رغم الخسارة 2-صفر أمام الأرجنتين في ختام منافسات المجموعة الثالثة، وجاء العبور بفضل الاعتماد على الدفاع القوي وهدف السعودي سالم الدوسري في اللحظات الأخيرة في مرمى المكسيك خلال الهزيمة 2-1 في ختام مباريات المجموعة الثالثة.
وستخوض فرنسا المباراة بعدما حصل أغلب لاعبيها الأساسيين على راحة، لكن مبابي شارك في الشوط الثاني أمام تونس لكنه لم ينجح في مساعدة "الديوك" في إدراك التعادل أمام نسور قرطاج.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن مبابي لا يريد أن يُسلط الضوء عليه، على الأقل، خارج الملعب، منذ انطلاق المونديال، كان مهاجم باريس سان جيرمان يقدم أداءً جيدًا مع المنتخب الفرنسي.
وبدأ الهداف الشاب في أول مباراتين للبلوز ضد أستراليا والدنمارك، لكن خارج الملعب يبدو مبابي متحفظًا وقد اختار ذلك بعناية قبل نهائيات كأس العالم.
وأضافت الصحيفة أن مهاجم موناكو السابق قرر التزام الصمت خلال البطولة، في حين أنه لم يظهر في أي مؤتمر صحفي منذ وصول البلوز إلى قطر ويسعى لاستمرار هذا الوضع، إذ يريد مبابي تجنب الموضوعات المثيرة للجدل، خاصة تلك المتعلقة بالحديث عن مستقبله.
وقد فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدنمارك وأستراليا، وتجاهل الأخير الالتزامات الإعلامية التالية والمترتبة على فوزه بالجائزة، حتى إن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اضطر إلى دفع غرامة قدرها 10200 يورو لغياب اللاعب عن الأحاديث الإعلامية والمؤتمرات الصحفية.
ويطارد مبابي الأرقام القياسية في مونديال قطر بعدما سجل بالفعل سبعة أهداف في كأس العالم 2018 في روسيا قبل أن يبلغ عامه 24.