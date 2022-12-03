"ليكيب" تكشف سر التزام مبابي الصمت ورفضه الظهور الإعلامي في كأس العالم

يركز كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، على الملعب فقط ويرفض الظهور الإعلامي خلال كأس العالم لكرة القدم التي تستمر في قطر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وتأهلت فرنسا إلى دور الستة عشر من المونديال قبل خوض الجولة الأخيرة، بعد فوزين مقنعين على أستراليا والدنمارك، ونجحت سريعا في نسيان الخسارة الصاعقة 1-صفر أمام تونس في المجموعة الرابعة بعد المشاركة بالبدلاء.

وستلتقي حاملة اللقب مع بولندا التي صعدت رغم الخسارة 2-صفر أمام الأرجنتين في ختام منافسات المجموعة الثالثة، وجاء العبور بفضل الاعتماد على الدفاع القوي وهدف السعودي سالم الدوسري في اللحظات الأخيرة في مرمى المكسيك خلال الهزيمة 2-1 في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وستخوض فرنسا المباراة بعدما حصل أغلب لاعبيها الأساسيين على راحة، لكن مبابي شارك في الشوط الثاني أمام تونس لكنه لم ينجح في مساعدة "الديوك" في إدراك التعادل أمام نسور قرطاج.