صحف رياضية: "كريستيانو رونالدو.. فوضى العالم".. و"أنسو فاتي سلاح فتاك في المونديال"

شكلت أخبار المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وأبرزها إسبانيا وألمانيا وفرنسا والأرجنتين، وتصريحات النجم البلجيكي إيدين هازارد، واستبعاد نكونكو من قائمة منتخب فرنسا للإصابة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإقصاء رافائيل نادال من البطولة الختامية للاعبي التنس، وضمان الإسباني كارلوس ألكاراز إنهاء السنة في المركز الأول على العالم، ومطالبة بروسيا دورتموند نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام بتحديد مستقبله بعد نهائيات كأس العالم، وأخبار الأندية الإيطالية يوفنتوس وميلان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم ريال مدريد، وكتبت "هازارد: إن أخبرني ريال مدريد أنه يتعين عليّ الرحيل في الصيف، سأفعل".

الصحيفة اهتمت بتصريحات هانز فليك، مدرب ألمانيا، بشأن المدافع أنطوني روديغر لاعب ريال مدريد، وكتبت "تواجد روديغر برفقة ريال مدريد إضافة لألمانيا".

كما اهتمت بتصريحات سيرجيو أغويرو عن منتخب الأرجنتين، وكتبت "أغويرو: الأرجنتين بـ60% من ميسي ستعمل أيضا".