صحف رياضية: "كريستيانو رونالدو.. فوضى العالم".. و"أنسو فاتي سلاح فتاك في المونديال"
شكلت أخبار المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وأبرزها إسبانيا وألمانيا وفرنسا والأرجنتين، وتصريحات النجم البلجيكي إيدين هازارد، واستبعاد نكونكو من قائمة منتخب فرنسا للإصابة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.
كما اهتمت الصحف بتصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإقصاء رافائيل نادال من البطولة الختامية للاعبي التنس، وضمان الإسباني كارلوس ألكاراز إنهاء السنة في المركز الأول على العالم، ومطالبة بروسيا دورتموند نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام بتحديد مستقبله بعد نهائيات كأس العالم، وأخبار الأندية الإيطالية يوفنتوس وميلان.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على حوارها مع البلجيكي إيدين هازارد، مهاجم ريال مدريد، وكتبت "هازارد: إن أخبرني ريال مدريد أنه يتعين عليّ الرحيل في الصيف، سأفعل".
الصحيفة اهتمت بتصريحات هانز فليك، مدرب ألمانيا، بشأن المدافع أنطوني روديغر لاعب ريال مدريد، وكتبت "تواجد روديغر برفقة ريال مدريد إضافة لألمانيا".
كما اهتمت بتصريحات سيرجيو أغويرو عن منتخب الأرجنتين، وكتبت "أغويرو: الأرجنتين بـ60% من ميسي ستعمل أيضا".
سبورت
ركزت الصحيفة على أنسو فاتي، مهاجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، الذي يرغب لويس إنريكي في استغلاله خلال بطولة كأس العالم، وكتبت "أنسو فاتي سلاح فتاك".
الصحيفة اهتمت بالجدل القائم بشأن تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، وكتبت "كريستيانو رونالدو فوضى العالم".
كما اهتمت الصحيفة بتصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وكتبت "لابورتا: يسألني الأطفال إن كان ميسي سيعود؟".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على حوارها مع بيدري، نجم برشلونة الشاب ومنتخب إسبانيا، وحلمه بالفوز بكأس العالم، وكتبت "بيدري: لِمَ لا؟".
الصحيفة اهتمت بكأس العالم في قطر، وكتبت "جميع القوائم الرسمية للمنتخبات المشاركة في قطر على صفحاتنا".
كما اهتمت بهزيمة رافائيل نادال في البطولة الختامية للاعبي التنس وإقصائه من المنافسة على اللقب، وكتبت "نادال يسقط.. وألكاراز يضمن الرقم 1 في العالم".
آس
ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر، وكتبت "نستطيع".
الصحيفة اهتمت بتصريحات روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، وكتبت "مارتينيز: كورتوا يستحق الكرة الذهبية".
كما اهتمت الصحيفة بالنجم الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم بروسيا دورتموند، وكتبت "دورتموند يطلب من بيلينغهام تحديد مستقبله بعد كأس العالم".
كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من البطولة الختامية للاعبي التنس وضمان كارلوس ألكاراز إنهاء السنة في المركز الأول، وتصريحات خوان لابورتا عن ليونيل ميسي، وكتبت "لابورتا: بالنسبة للعالم ميسي ما زال في برشلونة".
الصحف الفرنسية
ليكيب
اهتمت الصحف بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تنطلق يوم الأحد المقبل.
كما اهتمت بإصابة كريستوفر نكونكو وغيابه عن نهائيات كأس العالم برفقة المنتخب الفرنسي، وكتبت "نكونكو يغيب عن المونديال".
الصحيفة اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من البطولة الختامية للاعبي التنس، وكتبت "إقصاء نادال وألكاراز رقم 1 في العالم".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديللو سبورت
ركزت الصحيفة على حوارها مع الفرنسي أدريان رابيو، نجم يوفنتوس ولاعب المنتخب الفرنسي، وكتبت "رابيو: لقب الدوري الإيطالي؟.. أصدق ذلك".
الصحيفة اهتمت بتصريحات المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، لاعب فالنسيا الحالي ونابولي سابقا، وكتبت "كافاني قلب أزرق: نابولي يستطيع الطيران".
كما اهتمت بتجديد ميلان عقد الجزائري إسماعيل بن ناصر.. وانتظار قرار البرتغالي رافائيل لياو.