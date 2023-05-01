سبب زيارة ميسي وعائلته السعودية
حرص أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، على الترحيب بالأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد وصوله إلى السعودية في زيارة ترويجية للسياحة بالمملكة، صباح اليوم الإثنين.
وكتب وزير السياحة السعودي على "تويتر": "أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية".
وأضاف: "نحن سعداء بمشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا".
ويأتي تعليق وزير السياحة بعدما نشر ميسي، البالغ 35 عاما، مساء السبت، صورة لعدد كبير من النخيل والأشجار على حسابه في فيسبوك، وكتب: "من يعتقد أن السعودية تملك كل هذا الكم الهائل من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما سنحت لي الفرصة".
وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي.
وكانت السعودية أعلنت في مارس الماضي أن ميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الشهر المقبل، سيزورها للترويج للسياحة.
وذكرت تقارير عديدة في الأسابيع الأخيرة أن العملاق السعودي الهلال يتطلع للحصول على خدمات ميسي في الموسم المقبل، ما قد يجدد التنافس مع غريمه رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة ضخمة لعامين ونصف العام.
وأوضحت التقارير أن عرض الهلال تضمن كافة المزايا المقررة للاعب ولبى كافة مطالب النجم الأرجنتيني.
وأشارت التقارير إلى أن الهلال ينتظر الرد النهائي من ميسي بشأن الانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل.
في المقابل كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، عن وصول عرض الهلال للتعاقد مع ميسي إلى 400 مليون يورو سنويا.
وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي موقعا على عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.
وتوج ميسي مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.