سبب زيارة ميسي وعائلته السعودية

ويأتي تعليق وزير السياحة بعدما نشر ميسي، البالغ 35 عاما، مساء السبت، صورة لعدد كبير من النخيل والأشجار على حسابه في فيسبوك، وكتب: "من يعتقد أن السعودية تملك كل هذا الكم الهائل من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما سنحت لي الفرصة".

وعينت السعودية ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي.

وكانت السعودية أعلنت في مارس الماضي أن ميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الشهر المقبل، سيزورها للترويج للسياحة.