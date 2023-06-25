أرتيتا: آرسنال كان فريقا بلا روح قبل أن أتولى تدريبه

وتصدر آرسنال جدول الترتيب معظم فترات الموسم المنصرم، لكنه انهار في نهاية الموسم لينجح مانشستر سيتي في الفوز باللقب في طريقه للتتويج بثلاثية تاريخية شملت كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأ هذا الأمر قبل ثلاث سنوات. كنت مساعدًا لبيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وكنا نلعب أمام آرسنال ورأيت أنه فقد روح الفريق".

وأضاف: "كنت أعرف أن خيار انتقالي إلى المعسكر الآخر بعد فترة قائم، وكنت أعرف أن هذا النادي عظيم ويجب أن تكون هناك صلة بين الفريق والجمهور. لم تكن عملية الإحلال والتجديد سهلة.. والآن أنا سعيد. لدينا هوية واضحة وهناك اتحاد ونحن مفعمون بالطاقة".