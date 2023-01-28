مارسيليا يؤكد توصله لاتفاق مع أنجيه على ضم المغربي عز الدين أوناحي

أعلن نادي مارسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، اتفاقه مع منافسه أنجيه على ضم المغربي عز الدين أوناحي إلى صفوف الفريق.

وأوردت الصفحة الرسمية لمارسيليا على "تويتر" الخبر دون الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالصفقة.