تخليدًا للتتويج بكأس العالم 2022.. وضع صورة ميسي ورفاقه على عملة تذكارية أرجنتينية

لم تتوقف احتفالات الأرجنتين بالفوز باللقب الثالث لكأس العالم، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 40 عامًا، لذلك سيتم وضع صورة القائد ليونيل ميسي على عملة تذكارية أرجنتينية.

وقبل المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد الماضي في استاد لوسيل بقطر، تدارست السلطات مع البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين أبرز الخيارات للاحتفال بلقب عالمي.

وقد أصدر البنك المركزي عملات تذكارية سابقة عندما فازت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الأولى في عام 1978، وكذلك خلال الاحتفالات بالذكرى المئوية الثانية والذكرى الخمسين لوفاة الزعيمة إيفا بيرون.

وتم فعل الأمر ذاته، عقب الفوز بمونديال قطر 2022 بوضع صورة ميسي على عملة تذكارية لفئة الألف بيزو لأنه من المهم للمسؤولين تخليد هذه الذكرى على العملة.

وقد كتب البنك المركزي، وفقا لموقع elfinanciero، أن صورة ميسي ظهرت على الألف بيزو في عملة تذكارية وبجانبها عبارة "لقب الفريق بقيادة ليونيل سكالوني".