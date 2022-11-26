منتخب فرنسا يهزم الدنمارك ويصبح أول المتأهلين لدور الـ16 في كأس العالم 2022

وفي الدقيقة 61 سجل هدف فرنسا الأول كيليان مبابي بعد تمريرات متبادلة مع الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز.

وأدرك منتخب الدنمارك التعادل سريعا في الدقيقة 68 برأسية مدافع برشلونة أندرياس كريستنسين بعد ركلة ركنية لعبها يواكيم أندرسين.

ظل المنتخب الفرنسي بأدائه الهجومي، وأضاع أكثر من فرصة للتقدم، حتى نجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من جريزمان في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة، يتأهل منتخب فرنسا رسميا إلى دور الـ 16 من كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، ويتجمد رصيد الدنمارك عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

وكسر منتخب فرنسا عقدة بطل العالم الذي يفشل في التأهل من دور المجموعات النسخة التالية، حيث فشل منتخب إيطاليا في التأهل في 2010 ومنتخب إسبانيا في 2014 كما فشل المنتخب الألماني في 2018.