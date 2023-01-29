ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يكتفي بالتعادل الثالث على التوالي والصدارة تتقلص

اكتفى بايرن ميونخ بالتعادل 1-1 مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت لتتقلص صدارته لدوري درجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى نقطة واحدة بتعادله الثالث على التوالي بالنتيجة نفسها اليوم السبت.

وتقدم بطل ألمانيا، الذي يواجه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير شباط، بوساطة ليروي ساني بعد تمريرة من توماس مولر في الدقيقة 34.

ولم يقدم أينتراخت ما يذكر إلى أن مرر دايتشي كامادا كرة إلى راندال كولو مواني ليمر من مواطنه الفرنسي دايو أوباميكانو مدافع بايرن ويسدد في شباك يان زومر محرزا هدفه السابع في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 69.