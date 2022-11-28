الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرتغال ضد أوروغواي
تشهد المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022، مساء اليوم الاثنين، مواجهة من العيار الثقيل في ختام منافسات الجولة الثانية تجمع بين منتخبي البرتغال وأوروغواي.
ويلعب أيضاً ضمن منافسات هذه الجولة منتخب غانا أمام كوريا الجنوبية في مواجهة أخرى مرتقبة.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة البرتغال ضد أوروغواي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "لوسيل" في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت قطر وأيضاً بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق علي محمد علي، بجانب قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق هيكل الصغير.
ترتيب المجموعة
يتصدر ترتيب هذه المجموعة منتخب البرتغال بعد فوزه المثير بالجولة الأولى على حساب غانا بنتيجة 3-2، بينما يتذيل "البلاك ستارز" جدول الترتيب بلا نقاط.
ويحتل منتخبا أوروغواي وكوريا الجنوبية المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة.
وتقابل المنتخبان من قبل في مناسبة وحيدة في ثمن نهائي كأس العالم 2018 في روسيا وفاز منتخب أوروغواي بنتيجة 2-1.
رفاق رونالدو
يخوض رفاق النجم كريستيانو رونالدو مواجهة جديدة بحثا عن الثأر من أوروغواي بعد توديع مونديال 2018 أمام السيليستي بجانب حسم التأهل لدور الستة عشر.
وقال فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز على حساب أوروغواي وسيلعب من أجل ذلك.
وأوضح أن البرتغال لا تتمثل في كريستيانو رونالدو وحده، ولكنه بالفعل قائد اكتسب خبرات طويلة وله دور مؤثر.
وتلقى منتخب البرتغال ضربة قوية بإصابة مدافعه دانيلو بيريرا وتأكد غيابه عن لقاءي أوروغواي وكوريا الجنوبية.
ومن المتوقع أن يلعب منتخب البرتغال بطريقته المعهودة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم حارس المرمى دييغو كوستا وأمامه روبن دياز وكليبر بيبي وجواو كانسيلو ورافائيل جيريرو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ويليام كارفالهو وبجواره روبن نيفيز وصانع الألعاب برونو فرنانديز ويمينا برناردو سيلفا ويسارا رافاييل لياو وفي الهجوم كريستيانو رونالدو.
كتيبة سواريز
يأمل منتخب أوروغواي تحقيق الفوز الأول بالمونديال لإشعال صراع المنافسة في هذه المجموعة.
وقال دييغو ألونسو، المدير الفني لمنتخب أوروغواي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن لقاء الليلة سيختلف تماما عن مواجهة 2018 مشيدا بقدرات المنتخب البرتغالي وامتلاكه لاعبين مميزين.
وأضاف "المنتخب البرتغالي يبدو متكاملا ولكننا سنلعب بكل قوة لحسم الفوز على حسابه".
ويملك منتخب أوروغواي نجما صاحب خبرات طويلة في خط الهجوم وهو لويس سواريز بجانب المهاجم القدير إدينسون كافاني وأيضا المهاجم داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي.
ويعتمد منتخب أوروغواي على تشكيلة تضم حارس المرمى سيرجيو روشيت وأمامه الرباعي خوسيه خيمينيز ودييغو جودين ومارتن كاسيريس وماتياس أوليفيرا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماتياس فيتشينهو وبجواره رودريغو بنتاكور وفيديريكو فالفيردي وفي الهجوم لويس سواريز وداروين نونيز وفاكوندو بيليستري.
وقال البرتغالي نيلو فينغادا لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب البرتغالي سيخوض مواجهة صعبة ضد أوروغواي ليس فقط لأن رواسب مباراة 2018 تلقي بظلالها ولكن لقوة المنافس أيضا.
وأضاف "المنتخب البرتغالي كان رائعا هجوميا في لقاء غانا ولكنه استقبل هدفين وهي نقطة ضعف واضحة يجب علاجها قبل مواجهة هجوم قوي وفعال في صفوف أوروغواي".