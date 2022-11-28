الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة البرتغال ضد أوروغواي

تشهد المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022، مساء اليوم الاثنين، مواجهة من العيار الثقيل في ختام منافسات الجولة الثانية تجمع بين منتخبي البرتغال وأوروغواي.

ويلعب أيضاً ضمن منافسات هذه الجولة منتخب غانا أمام كوريا الجنوبية في مواجهة أخرى مرتقبة.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة البرتغال ضد أوروغواي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "لوسيل" في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين بتوقيت قطر وأيضاً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق علي محمد علي، بجانب قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق هيكل الصغير.