منتخب السنغال يهزم غامبيا ويتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا

اقتنص منتخب السنغال لقب بطولة كأس أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، بعد الفوز على منتخب غامبيا بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب "استاد القاهرة"، مساء السبت، في البطولة التي أقيمت بمصر.

وتقدم منتخب السنغال مبكرًا في الدقيقة السادسة من بداية المباراة عن طريق اللاعب سوليمان فايي، قبل أن يحرز لاعب فريق نهضة بركان مامادو كامارا الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وقدم منتخب السنغال بطولة رائعة، حيث حقق الفوز في جميع المباريات سواء في مرحلة المجموعات بجانب المرحلة الإقصائية.

تواجد المنتخب السنغالي في المجموعة الأولى ليقتنص الصدارة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة (1-0)، موزمبيق (3-0)، ومصر بنتيجة (4-0).

وفي دور ربع النهائي، فاز منتخب السنغال على بنين بنتيجة (1-0)، ثم تونس في دور نصف النهائي بنتيجة (3-0).