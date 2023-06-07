في ظل مراقبة ريال مدريد.. تقارير تكشف أسباب غياب إندريك عن المشاركة مع بالميراس

أثار غياب البرازيلي فيليبي إندريك، البالغ 16 عامًا، عن المشاركة مع فريق بالميراس في المباريات السابقة القلق لدى مسؤولي نادي ريال مدريد.

ووقَّع إندريك مع ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو قبل عدة أشهر.

ويُكمل إندريك 18 عامًا في يوليو 2024، وبالتالي سيكون جاهزًا وقتذاك للانتقال إلى ريال مدريد.