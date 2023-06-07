في ظل مراقبة ريال مدريد.. تقارير تكشف أسباب غياب إندريك عن المشاركة مع بالميراس
أثار غياب البرازيلي فيليبي إندريك، البالغ 16 عامًا، عن المشاركة مع فريق بالميراس في المباريات السابقة القلق لدى مسؤولي نادي ريال مدريد.
ووقَّع إندريك مع ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو قبل عدة أشهر.
ويُكمل إندريك 18 عامًا في يوليو 2024، وبالتالي سيكون جاهزًا وقتذاك للانتقال إلى ريال مدريد.
وقالت صحيفة "ماركا"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن "اللاعب البرازيلي لم يشارك في 7 مباريات منذ بداية الموسم الحالي؛ ما أثار الشك بوجود أزمة بين اللاعب ومدربه أبيل فيريرا".
وأضافت الصحيفة: "حسب معلوماتنا كان إندريك متاحًا للعب دون أي مشاكل أو إصابات جسدية، ولكن عدم إشراكه في المباريات الأخيرة يعود إلى قرار فني فقط، إذ يرى المدرب أن سبب أزمة إندريك هو أداؤه المتراجع في التدريبات، لذا قرّر وضعه على دكة البدلاء ليراجع نفسه".
وأشار التقرير: "ما يفعله المدرب هو تنبيه للمهاجم البالغ من العمر 16 عامًا، بأنه يجب أن يبذل جهدًا أكبر في التدريبات وخلال الوقت الذي يكون فيه داخل الملعب، إذ يعتقد أبيل فيريرا أن هذه الطريقة هي نوع من التصحيح الذهني للاعب ليعود لمساره الصحيح وتألقه من جديد".
وكانت آخر مباراة لعبها إندريك أساسيًّا يوم الـ15 من أبريل الماضي، وسجل خلالها هدفًا سريعًا بعد 4 دقائق فقط، ومِن بعد ذلك فرص مشاركته بدأت تتراجع دون أن يجد المشجعون أي تفسير.
وأسهم إندريك في تحقيق بالميراس للقب كامبيوناتو باوليستا، وهي بطولة تقام مطلع الموسم في البرازيل بين أندية ولاية ساوباولو.
يذكر أن ريال مدريد اتجه في السنوات الماضية إلى اكتشاف النجوم في البرازيل، ناجحًا في التعاقد بالفعل مع عدد من اللاعبين الموهوبين، مثل: فينيسيوس جونيور، ورودريغو جوس، نظير مقابل مادي زهيد.