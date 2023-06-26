تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف بيع 13 لاعبًا في الميركاتو الصيفي
تحت عنوان "مانشستر يونايتد يستعد لرحيل أسماء كبيرة في السوق لمساعدة إريك تين هاغ بالميركاتو الصيفي"، كشفت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير حصري لها أن النادي الإنجليزي يسعى للتخلص من 13 لاعبًا في الميركاتو الجاري، على أمل جمع ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني لإبرام تعاقدات جديدة.
وأوضحت الصحيفة، أنه "تم تخفيض ميزانية تين هاغ من أجل التعاقدات إلى نحو 120 مليون جنيه إسترليني، بسبب قيود اللعب المالي النظيف، إذ يتطلع للتعاقد مع لاعب خط وسط ومهاجم وحارس مرمى".
وقالت "ديلي ميل"، إن من أبرز الأسماء المتاحة للبيع هذا الصيف، كلٌّ مِن غادون سانشو، وهاري ماغواير، وأنتوني مارسيال، وسكوت ماكتومناي.
وشددت على أنه في حالة الرباعي السالف ذكرهم، لن يتم إجبارهم على الرحيل، ولكن النادي يتقبل فكرة بقائهم وقتالهم على مكانهم في التشكيلة الأساسية للمدرب الهولندي، ولكن في حال مغادرة أي منهم، فيجب تعويضه قبل الموسم الجديد.
ويعتزم مانشستر يونايتد الاصغاء إلى عروض بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني من أجل سانشو.
أما ماغوير، الذي كلف النادي 80 مليون جنيه إسترليني بعد ضمه من ليستر في 2019، فسيسمح له بالمغادرة إذا تم تقديم عرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني.
وعلى الرغم من أن قائد يونايتد شارك في 8 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعد أن تراجع في ترتيب لاعبي قلب الدفاع تحت قيادة تين هاغ، فإنه لا يزال لاعبًا أساسيًّا في منتخب إنجلترا.
أما مارسيال فيدخل العام الأخير في عقده، ويريد يونايتد نحو 25 مليون إسترليني من أجل بيعه.
أما ماكتومناي، فقد أصبحت فرص مشاركته قليلة بوصول كاسيميرو وكريستيان إريكسن، فإن سعره يصل إلى 40 مليون إسترليني.
ومن ضمن اللاعبين المرشحين أيضًا للرحيل، حارس المرمى دين هندرسون، وفريد، ودوني فان دي بيك، وأنتوني إيلانغا، وأليكس تيليس، وإريك بايلي، وبراندون ويليامز، وهانيبال مجبري.
فيما أشارت الصحيفة في ختام تقريرها، إلى أن النادي وافق على رحيل العراقي زيدان إقبال إلى أوترخت الهولندي مقابل 850 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب إضافات كبيرة.
يذكر أن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي ستنطلق مبارياته، بداية من يوم السبت الموافق الـ 12 من أغسطس 2023.