تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف بيع 13 لاعبًا في الميركاتو الصيفي

تحت عنوان "مانشستر يونايتد يستعد لرحيل أسماء كبيرة في السوق لمساعدة إريك تين هاغ بالميركاتو الصيفي"، كشفت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير حصري لها أن النادي الإنجليزي يسعى للتخلص من 13 لاعبًا في الميركاتو الجاري، على أمل جمع ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني لإبرام تعاقدات جديدة.

وأوضحت الصحيفة، أنه "تم تخفيض ميزانية تين هاغ من أجل التعاقدات إلى نحو 120 مليون جنيه إسترليني، بسبب قيود اللعب المالي النظيف، إذ يتطلع للتعاقد مع لاعب خط وسط ومهاجم وحارس مرمى".

وقالت "ديلي ميل"، إن من أبرز الأسماء المتاحة للبيع هذا الصيف، كلٌّ مِن غادون سانشو، وهاري ماغواير، وأنتوني مارسيال، وسكوت ماكتومناي.