صحف رياضية: باريس سان جيرمان يواجه مصيره في ميونخ.. و8 شكاوى ضد التحكيم من ريال مدريد

ركزت الصحيفة على الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، وكتبت: "سيميوني في أولمبيوس كرة القدم العالمية".
الصحيفة اهتمت بتوجيه المدعي العام تهمة الفساد لبرشلونة في قضية نائب رئيس لجنة الحكام السابق، وكتبت: "المدعي العام يوجه تهمة الفساد المستمرة لبرشلونة".
كما اهتمت الصحيفة بريال مدريد ونجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وكتبت: "ملف فينيسيوس".
كما اهتمت الصحيفة بتأهل تشيلسي وبنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباريات بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان، وتوتنهام أمام ميلان في إياب دور الـ16.
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: إدانة برشلونة بالفساد المستمر في قضية نيغريرا
ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وموقفه من المدرب تشافي هيرنانديز وقضية رشوة نائب رئيس الحكام السابق، وكتبت: "لابورتا يريد تجديد عقد تشافي"، و"المدعي العام يدين برشلونة بالفساد المستمر في قضية نيغريرا".
الصحيفة اهتمت بتأهل تشيلسي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بروسيا دورتموند 2-0، ومباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16، وكتبت: "تشيلسي يحقق ريمونتادا ويبلغ ربع النهائي"، و"باريس سان جيرمان يواجه مصيره في ميونخ".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: لابورتا يتحدث بوضوح
ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وكتبت: "لابورتا يتحدث بوضوح".
الصحيفة اهتمت بمباريات دوري أبطال أوروبا وتأهل تشيلسي لربع النهائي، ومباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16، وكتبت: "تشيلسي لربع النهائي، وباريس سان جيرمان يثق بكل شيء حول مبابي لتحقيق ريمونتادا".
كما اهتمت الصحيفة بالرياضة النسائية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: "8 شكاوى ضد التحكيم من ريال مدريد"
ركزت الصحيفة على إدانة المدعي العام لبرشلونة في قضية نائب رئيس الحكام السابق، وكتبت: "المدعي العام يدين برشلونة".
الصحيفة اهتمت بتأهل تشيلسي وبنفيكا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباريات توتنهام وميلان وبايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.
كما اهتمت الصحيفة بشكوى ريال مدريد من التحكيم، وكتبت: "8 شكاوى ضد التحكيم من ريال مدريد".
غلاف صحيفة آس
ذا صن: كونتي يمنح توتنهام دفعة من الطاقة
ركزت الصحيفة على تأهل تشيلسي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في إياب دور الـ16 على بروسيا دورتموند 2-0، وكتبت: "كاي هافيرتز يسجل ضربة جزاء تكمل أداء تشيلسي الرائع".
الصحيفة اهتمت بمباراة توتنهام وميلان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وكتبت: "كونتي يمنح توتنهام دفعة من الطاقة".
كما اهتمت بأزمة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكتبت: "يستعد مشجعو ليفربول لاسترداد مبلغ تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا بعد المشاهد الفوضوية في باريس".
غلاف صحيفة ذا صن
ليكيب: "تشيلسي يتذوق وبنفيكا يستمتع"
ركزت الصحيفة على مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "يوم الشعلة".
الصحيفة اهتمت بتأهل تشيلسي وبنفيكا لربع النهائي بعد الفوز على بروسيا دورتموند 2-0 وكلوب بروج 5-1 في إياب دور الـ16، وكتبت: "تشيلسي يتذوق وبنفيكا يستمتع".
غلاف صحيفة ليكيب
لاغازيتا ديللو سبورت: "ميلان أنت الملك"
ركزت الصحيفة على مباراة توتنهام وميلان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "ميلان أنت الملك".
الصحيفة اهتمت بهزيمة لاتسيو أمام ألكمار الهولندي 2-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي.