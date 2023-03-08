صحف رياضية: باريس سان جيرمان يواجه مصيره في ميونخ.. و8 شكاوى ضد التحكيم من ريال مدريد

ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وموقفه من المدرب تشافي هيرنانديز وقضية رشوة نائب رئيس الحكام السابق، وكتبت: "لابورتا يريد تجديد عقد تشافي"، و"المدعي العام يدين برشلونة بالفساد المستمر في قضية نيغريرا".

الصحيفة اهتمت بتأهل تشيلسي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بروسيا دورتموند 2-0، ومباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16، وكتبت: "تشيلسي يحقق ريمونتادا ويبلغ ربع النهائي"، و"باريس سان جيرمان يواجه مصيره في ميونخ".