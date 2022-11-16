ديباي يكشف موقفه من أولى مباريات هولندا في كأس العالم

أعلن ممفيس ديباي، مهاجم هولندا، أنه بات لائقا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم لينهي تكهنات بشأن غياب محتمل عن النهائيات في قطر، لكنه لا يثق من اللعب أساسيا في المباراة الأولى، يوم الاثنين المقبل.

وتدرب ديباي مع الفريق، الذي خاض حصّة مران أمس الثلاثاء بعد ساعات فقط من وصوله إلى قطر للمشاركة في البطولة، بعد أن عانى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لمدة شهرين.

وقال للصحفيين "سار المران بشكل جيد للغاية. كان بوسعي أن أفعل كل ما أفعله في أي مباراة باستثناء اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة".

وسينتظر ديباي الآن لمعرفة ما إذا كان المدرب لويس فان غال سيغامر بمشاركته أساسيا أمام السنغال في مباراتهما الافتتاحية في المجموعة الأولى.

ويولي فان غال اهتماما كبيرا بلياقة لاعبيه البدنية، لكن خلال فترة الاستعداد لكأس العالم أوضح أنه سيستثني الثنائي ديباي وزميله في برشلونة فرينكي دي يونغ من هذه القيود في الاختيارات.

وقال المدرب الأسبوع الماضي إن ديباي قد يشارك بديلا أمام السنغال.

وقال ديباي ردا على ذلك "المسألة لا تتعلق بما إذا كنت أتفق مع المدرب الوطني.

"يتعلق الأمر برؤيته، حول ما هو الأفضل للفريق وبالنسبة لي. أريد أن أشارك، ليس في مباراة واحدة، ولكن في البطولة بأكملها".

وأصيب ديباي في عضلات الفخذ الخلفية خلال اللعب مع هولندا أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر/ أيلول الماضي واستغرق تعافيه وقتا أطول مما كان متوقعا.

وأضاف ديباي "كانت فترة مرهقة جدا نفسيا وذهنيا.. عانيت خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنني فعلت كل ما بوسعي لاستعادة لياقتي.. لكن هناك ما هو أكثر من مجرد التدريب خاصة القوة الذهنية".