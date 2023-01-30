مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم انطلاق النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المغرب من 1 وحتى 11 فبراير 2023.
وفاز تشيلسي بكأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة، والذي أقصى الهلال في نصف النهائي قبل أن ينتصر على بالميراس ويحقق اللقب.
وكان من المفترض أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في 2022 في الصين بمشاركة 32 فريقًا، لكن تأجل الأمر إلى 2025.
ويشارك عادة أبطال ست قارات بالإضافة لبطل الدوري للدولة صاحبة الأرض، وفي حالة المغرب فإن بطل الدوري هو الوداد وهو أيضا حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، لذلك يشارك الأهلي المصري بصفته كوصيف لبطل المسابقة القارية.
والأندية التي ستخوض المسابقة هي:
- فلامنغو البرازيلي: بطل أمريكا الجنوبية وسيشارك للمرة الثانية.
- الأهلي المصري: وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا ويشارك للمرة الثامنة.
- الوداد المغربي: بطل أفريقيا والمغرب ويشارك للمرة الثانية.
- أوكلاند سيتي النيوزيلندي: بطل أوقيانوسيا ويشارك للمرة العاشرة وهو رقم قياسي.
- الهلال السعودي: سيشارك كبطل آسيا السابق في ظل عدم استكمال النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا، وسيشارك لثالث مرة.
- ريال مدريد الإسباني - بطل أوروبا ويشارك للمرة السادسة.
- سياتل ساوندرز الأمريكي - بطل الكوناكاف ويشارك لأول مرة.
* جدول مباريات البطولة:
- الدور التمهيدي: 1 فبراير شباط (طنجة) الأهلي ضد أوكلاند سيتي.
- دور الثمانية:
4 فبراير (الرباط) الوداد ضد الهلال.
4 فبراير (طنجة) الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي ضد سياتل ساوندرز.
- قبل النهائي:
7 فبراير (طنجة) فلامنغو ضد الفائز من مواجهة الوداد ضد الهلال.
8 فبراير (الرباط) ريال مدريد ضد الفائز من مواجهة الأهلي أو أوكلاند سيتي ضد سياتل ساوندرز.
- تحديد المركز الثالث:
11 فبراير (الرباط) الخاسران في قبل النهائي.
النهائي:
11 فبراير (الرباط) الفائزان في قبل النهائي.