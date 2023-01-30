مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم انطلاق النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المغرب من 1 وحتى 11 فبراير 2023.

وفاز تشيلسي بكأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة، والذي أقصى الهلال في نصف النهائي قبل أن ينتصر على بالميراس ويحقق اللقب.

وكان من المفترض أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في 2022 في الصين بمشاركة 32 فريقًا، لكن تأجل الأمر إلى 2025.

ويشارك عادة أبطال ست قارات بالإضافة لبطل الدوري للدولة صاحبة الأرض، وفي حالة المغرب فإن بطل الدوري هو الوداد وهو أيضا حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، لذلك يشارك الأهلي المصري بصفته كوصيف لبطل المسابقة القارية.